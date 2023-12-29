У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу.

У Києві спостерігається локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення. Про це у Telegram попереджає міська держадміністрація.

"У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу. Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено", - пишуть у КМДА.

Зазначається, що задимлення спричинене ракетною атакою.

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Ракетний удар по Києву 29 грудня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вночі Росія здійснила масований обстріл України, внаслідок чого є руйнування, загиблі та постраждалі у низці міст, в тому числі в столиці.

В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей.

В Шевченківському р-ні внаслідок обстрілу сталося загоряння: в недобудованому бізнес-центрі; на території гаражів; на території складських приміщень; на території нежитлової забудови.

В Подільському районі удар спричинив загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м2.

В Святошинському р-ні зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку; загоряння трьох автомобілів.

За останніми даними, на цю хвилину виявлено одного загиблого та 21-ну особу поранену.

В Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м.2. проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.

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