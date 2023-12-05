До зоопарку "Асканія-Нова" були завезені антилопи канна, яки свійські, верблюди двогорбі та один гуанако.

З Біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині окупанти вивезли червонокнижних тварин та тварин зникаючих видів. Про це йдеться у повідомленні Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Він зазначив, що окупанти вчергове зухвало порушили норми міжнародних природоохоронних конвенцій.

"Ворожі пабліки поширюють інформацію, що окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин між Біосферним заповідником "Асканія-Нова", природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин "Жива природа степу". З асканійського зоопарку вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Усі ці види є червонокнижними та занесені до Червоного списку МСОП зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення", - наголосив голова Міндовкілля.

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Натомість, зауважив він, до зоопарку "Асканія-Нова" були завезені антилопи канна, яки свійські, верблюди двогорбі та один гуанако.

Міністр повідомив, що про цю ситуацію вже поінформовані відповідні відомства. Міндовкілля готує повторні ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій: Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Боннської Конвенції, Міжнародного союзу охорони природи та секретаріату CITES. Цей крок дозволить надати питанню широкого розголосу на міжнародній арені, оскільки РФ має понести відповідальність.

Стрілець підкреслив, що Україна перша країна у світі, яка збирає докази за екологічні злочини, та нагадав, що пункт 8 української Формули миру "Екологічна безпека" - шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому.

Збитки через російську агресію - деталі

Загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії сьогодні складають понад 2 трлн грн або 55,6 млрд євро. Про це у виступі на міжнародному форумі United for Justice. United for Nature 20 жовтня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Половина цієї суми - збитки через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетних атак, горіння нафтопродуктів.

Стрілець у листопаді під час виступу в межах засідання Робочої групи високого рівня з питань екологічних наслідків війни в Україні, що відбулась у Брюсселі за участі депутатів екологічного комітету Європарламенту, наголосив, що збитки довкіллю України внаслідок російської війни – безпрецедентні та глобальні.

Він інформував, що в Україні вже зафіксували понад 2900 фактів шкоди довкіллю. Вона оцінюється у 56,7 млрд євро. За словами міністра, розпочавши цю війну, Росія запустила непоправні процеси. Наслідки відчують на собі люди в усьому світі. Зокрема, за його словами, збройна агресія РФ спричинила 150 млн додаткових викидів парникових газів і кожен день війни збільшує цей показник; з лютого 2022-го країна-агресорка запустила по Україні понад 10 тисяч ракет та ударних дронів, які вибухнули в Україні, але хімічні речовини рознесло на тисячі кілометрів, в тому числі на територію інших країн; бойові дії сьогодні відбуваються на території близько 30 тис. кв. км українського лісу, лісові пожежі, що виникають через це, спричиняють подвійний удар по кліматичній системі - зменшується потенціал поглинання лісами СО2; забруднено водойми в Україні, підірвано Каховське водосховище, через що є ризик поглиблення продовольчої кризи.

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