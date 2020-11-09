Антропогенний вплив змінив екосистеми в 90% досліджених водойм.

Серед всіх антропогенних факторів на європейські озера найбільше впливають азотні та інші добрива, а найсерйознішу загрозу для річок представляють токсини (зокрема, важкі метали).

До таких висновків прийшли європейські вчені, проаналізувавши басейни 14 європейських річок і ще 22 системи водойм в Європі, повідомляє Meteoprog.ua.

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Останнім часом азотні добрива все рідше потрапляють у природні водойми завдяки новому законодавству, яке поступово приймається в різних країнах ЄС. Проте, антропогенний вплив змінив екосистеми в 90% досліджених водойм.

Дослідники відзначили, що для подальшого відновлення європейських екосистем і біорізноманіття будуть потрібні додаткові заходи. Наприклад, необхідно активніше відновлювати вільний потік річок (це планується зробити в рамках прийнятої в цьому році загальноєвропейської Стратегії біорізноманіття до 2030 року), використовувати «просунуті» фільтри і системи очищення стічних і дощових вод.

Проблеми з річками в Україні

Через будівництво безлічі гідроспоруд, в тому числі Канівської ГЕС, річка Дніпро перетворилася на "фрагментований водний ресурс".

"Річка Дніпро, яка була нашою найбільшою артерією, втратила своє значення як річки. Це фрагментований водний ресурс, перегороджений дамбами, гідроспоруди, ГЕС", – заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко

У цьому контексті еколог підкреслила, що будівництво гідроспоруд в Україні з самого початку було ризикованим і з точки зору безпеки не мало жодної перспективи.

"Ми маємо великі проблеми з річками України. Вони втрачають течію, відбувається замулення, зміна гідрологічного режиму, це призводить до погіршення якості води. Ми втрачаємо річки через ці гідроспоруди", – сказала Тимочко.

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Автор: УНІАН