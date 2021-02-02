Блогер зауважив, що дощі навряд суттєво вплинуть на наповненість водосховища.

Кримчани опублікували у Youtube поточну ситуацію з Ізобільненським водосховищем під Алуштою, яке окупанти виснажили задля води у постраждалі від засухи великі міста півострова.

Про це йдеться на каналі Заїра Баккала (Zair Bakkal).

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Ще не так давно глибина водосховища доходила до 79 м, каже блогер. Пік повноводдя припадає на березень-квітень, а влітку позначка може сягати у 30-35 м. Максимальний об’єм водосховища – 13,3 мільйона кубометрів води.

«Неозброєним оком помітно, як гребля оголилася ще більше. Отже, вода продовжує спадати. Це значить, що наразі темпи забору перевищують темпи притоку. За цих обставин це вкрай тривожна ситуація. Якщо ситуація не зміниться, то у Великій Алушті напередодні курортного сезону, коли до Криму приїдуть мільйони туристів, треба буде всерйоз задуматися над поповненням запасів», – пояснив кримчанин.

Баккал зауважив, що дощі навряд суттєво вплинуть на наповненість водосховища.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН