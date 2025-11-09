Остання атака РФ стала однією з найважчих для українського енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни.

Остання атака Росії стала однією з найважчих для українського енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни, зараз тривають відновлювальні роботи. Про це в етері телемарафону сказав перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, розповідаючи про атаку в ніч на 8 листопада.

"Ворог завдавав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. І такої кількості прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення важко згадати. З 45 ракет, які були застосовані, 32 були балістичні. Ворог змінив тактику і намагається наносити удари одночасно як по об’єктах генерації, так і по мережах систем передачі і систем розподілу електроенергії. І цей підхід, на жаль, ускладнює оперативне відновлення нормального живлення і роботи енергосистеми", - підкреслив він.

За його словами, зараз поступово енергети стабілізують роботу системи, але на це потрібен час. Він відмовився назвати обсяг дефіциту електроенергії, але наголосив, що значна частина генерації зазнала ударів.

Некрасов підкреслив, що найскладніша ситуація з енергопостачанням у Харківській, Сумській і Полтавській областях. "Там діє до трьох черг погодинних відключень одночасно", - сказав він. За його словами, у решті регіонів обмеження діють до 2,5 черг.

За його словами, найбільше навантаження на енергосистему відбувається з 8 до 11 та з 16 до 20 години, і тоді найбільший дефіцит енергії.

Масована атака РФ 8 листопада

Як повідомляв УНІАН, протягом ночі на 8 листопада росіяни випустили по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що їхніми цілями були житлові будинки, енергетика, інфраструктура

У Дніпрі росіяни влучили у житловий будинок, де були вбиті і поранені цивільні люди. Росія поцілила в 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновані квартири з 4-го по 6-й поверхи.

Під ударом ворога були також Полтавщина Кіровоградщина, Харківщина, Одещина, Запоріжжя.

