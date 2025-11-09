Пєсков заявив, що спершу потрібно зрозуміти доцільність проведення ядерних випробувань.

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Буревісник" і "Посейдон" є "проривними технологіями, яких немає в жодної країни". Проте, він заперечує, що Москва розпочала підготовку ядерних випробувань. Його слова цитують росЗМІ.

Пєсков в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну запевнив, що інформація про те, що випробування "Буревісника" і "Посейдона" були ядерними, нібито є невірною.

"Вони не повинні робити таких помилок", - сказав прес-секретар глави РФ, коментуючи заяви американських фахівців про те, що Москва проводила ядерні випробування "Буревісника" і "Посейдона".

За словами Пєскова, російський диктатор Володимир Путін не давав вказівки приступати до підготовки ядерних випробувань. Він додав, що "спочатку потрібно зрозуміти їхню доцільність".

Крім того, Пєсков похвалив "Буревісник" і "Посейдон", заявивши, що для їх створення "потрібні колективи цілеспрямованих і обдарованих людей, здатних створювати проривні технології". Він також сказав, що під час нагородження розробників цієї зброї Катерининська зала Кремлівського палацу нібито "була майже повна".

Путін заговорив про ядерні випробування - що відомо

Нагадаємо, що раніше російський диктатор Володимир Путін доручив розробити плани потенційних випробувань ядерної зброї. Не так давно він говорив про 15-годинне випробування російської крилатої ракети "Буревісник", яка, за його словами, може нести ядерну боєголовку.

Пізніше в РФ заявили про проведення випробування підводної торпеди "Посейдон" з ядерною боєголовкою і ядерним двигуном.

