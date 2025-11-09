Там зазначили, що росіянам не вдається просуватися за ключовими напрямками.

Російські окупанти не просунулися вперед на ключових напрямках фронту, на Сумщині несуть величезні втрати.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Зокрема, росіяни продовжили наступальні операції на півночі Сумщини, проте просунутися їм не вдалося.

Російські воєнкори, як ідеться у звіті, поширили дані від своїх військових на Сумському напрямку про те, що вони зазнають величезних втрат поблизу Безсалівки через високий рівень дезертирства та відсутність належної підготовки, зв'язку та радіозв'язку.

Зазначається, що удари українських дронів ускладнюють можливості російських окупантів щодо поповнення запасів.

Аналітики Інституту зазначили, що і в Харківській області російським військовим просунутися не вдалося. У ISW звернули увагу на те, що в РФ стверджували, що нібито ЗСУ утримують тільки 10% Вовчанська, однак, згідно з геолокаційними кадрами ISW просування російських військ у цьому місті можна оцінити на 34,7%.

Крім цього, як зазначили аналітики, росіяни продовжили наступ на Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягли. Міноборони РФ заявило про захоплення Вільчого, але підтвердження цієї інформації немає.

Улітку повідомлялося, що окупанти захопили село Яблунівка, яке розташоване в Юнаківській сільській громаді Сумської області.

Начальник прес-служби штурмової бригади Гвардії наступу "Сталевий рубіж" підполковник Іван Шевцов говорив, що на Сумщині російські війська зупинені, і є всі шанси вибити їх із цієї території.

