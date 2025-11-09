У мережі пишуть, що в ТЕЦ влучили три ракети.

У ніч на 9 листопада у Воронежі було оголошено ракетну небезпеку, під ударом була місцева ТЕЦ. Мешканці Воронежа повідомляли, що чули щонайменше 4 вибухи, у кількох районах пропадала електрика.

Зазначається, що Воронезька ТЕЦ-1 входить до складу АТ "РІР Енерго", її встановлена електрична потужність - 378,3 МВт, теплова потужність - 1389,3 Гкал/год. Ця теплоелектроцентраль - найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків і великих підприємств міста. Станція забезпечує тепловою енергією чотири райони міста, а також понад тисячу підприємств, зокрема найбільший воронезький завод - "Воронежсинтезкаучук".

Пізніше російське Міноборони у своєму зведенні повідомило, що в ніч на 9 листопада 43 БПЛА збито над територією Брянської області, 1 БПЛА - над територією Ростовської області.

Воронеж, де була ракетна атака на місцеву ТЕЦ, у зведенні відомства не згадується.

Місцева влада також спочатку не коментувала атаку, проте пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що "на одному з комунальних об'єктів виникло загоряння". У деяких будинках спостерігалися коливання температури центрального опалення і була відсутня електроенергія, додав він.

Наслідки атаки

Також у мережі поширюються кадри з Воронезької ТЕЦ-1, на якій видно серйозні пошкодження внаслідок удару - розбиті вікна, а також, за повідомленням автора відео, пошкоджено дах.

Як пише тг-канал Exilenova+, о 4:25 у ТЕЦ влучили три ракети: одна - у зовнішній бік котельні №1, друга - пробила дах і зруйнувала основу будівлі, третя, імовірно, влучила в будівлю теплогенерації з турбінами.

"За наявними даними, дві ракети влучили в будівлю з котлами, де розташовані котли-утилізатори, парогенератори, теплообмінники та парові турбіни. Саме вони працюють у зв'язці з газотурбінними модулями LM6000 PD Sprint, що виробляють первинну електроенергію", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що енергоблок новий - будівництво завершено 2019 року, після чого він став одним із найсучасніших у регіоні.

Також, згідно з фото з місця удару, одна з ракет пробила дах і потрапила в центральну частину котельні, де розташоване основне теплотехнічне обладнання.

Удари по Росії - новини

У ніч на 4 листопада дрони атакували кілька російських регіонів. Серед атакованих об'єктів був нафтохімічний завод у республіці Башкортостан.

Також вибухи прогриміли в місті Кстово Нижегородської області РФ, унаслідок чого загорілася промзона в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і нафтохімічного заводу.

А наприкінці жовтня Сили оборони вразили Брянський хімічний завод ракетами Storm Shadow.

