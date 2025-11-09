Також генсек наголосив, що ядерне стримування НАТО є головною гарантією безпеки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російський диктатор Володимир Путін має памʼятати, що ядерна війна не має починатися, оскільки виграти її неможливо. Про це він сказав в інтервʼю Die Welt.

"Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися", - зауважив генсек НАТО.

Такі його слова пролунали на тлі заяв президента РФ про підготовку можливих випробувань ядерної зброї у відповідь на плани США.

Відео дня

Рютте також наголосив на значенні ядерного потенціалу альянсу для його ж безпеки. За його словами, ядерне стримування НАТО є головною гарантією безпеки, тому важливо, аби ці сили залишалися "надійними, безпечними та ефективними".

Політик додав, що нещодавні ядерні навчання НАТО пройшли успішно, що свідчить про "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО".

"Це надіслало чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО може і буде захищати всіх союзників від усіх загроз", - запевнив Рютте.

Генсек зауважив, що країнам НАТО слід більше пояснювати своїм громадянам роль ядерного стримування. За його словами, у випадку, коли РФ проводить небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, населення має знати, що підстав для паніки немає, оскільки НАТО має потужні сили стримування, які "підтримують мир, запобігають примусу та стримують агресію".

НАТО і Росія - останні новини

Раніше високопоставлений німецький військовий чиновник, генерал-лейтенант Олександр Зольфранк заявив, що попри невдачі на війні в Україні, РФ може будь-коли атакувати НАТО. Він також повторив попередження НАТО про те, що Росія може потенційно розпочати повномасштабне вторгнення в країни альянсу вже у 2029 році.

"Якщо подивитися на нинішні можливості та бойову потужність Росії, то вона може вже завтра розпочати невелику атаку на територію НАТО. Невелика, швидка, обмежена регіонально, нічого великого - для цього Росія занадто зв'язана в Україні", - вважає Зольфранк.

Водночас Business Insider писав, що НАТО, готуючись до війни, робить ставку на танки, попри стрімкий розвиток дронів. Зокрема нова німецька 45 бронетанкова бригада у Литві розпочинає своє перше значне постійне розгортання бригади за кордоном з часів Другої світової війни. На її озброєнні перебувають танки Leopard 2A8.

"Ми маємо впровадити нові можливості в наших збройних силах, виходячи з уроків, винесених з жахливої війни агресії Росії в Україні", - наголосив командир бригади Крістоф Губер.

Вас також можуть зацікавити новини: