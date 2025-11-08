Росія сплановано атакувала підстанції двох АЕС, - Сибіга

Вночі зазнали ударів підстанції Хмельницької та Рівненської атомних станцій.

Під час масованої атаки в ніч на 8 листопада РФ завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в мережі Х, закликавши МАГАТЕ терміново скликати Раду керуючих.

"Під час сьогоднішніх атак Росія знову обстріляла підстанції, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі. Ми закликаємо до термінового скликання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відповісти на ці неприйнятні ризики", - написав він.

Сибіга також закликав усі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Відео дня

"Необхідно чинити глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити ядерний шантаж", – наголосив міністр.

Удари Росії по інфраструктурі українських АЕС

Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ підтвердило атаки росіян по підстанціях, що мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності в Україні. Команди Агенства повідомили, що персонал Південно-Української та Хмельницької атомних станцій втратив доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській атомній електростанції звітувала, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

Удари по об'єктах енергетики

Окрім того, у компанії "Центренерго" повідомили, що внаслідок російського удару в ніч на 8 листопада було втрачено генерацію на усіх об'єктах енергетики. У компанії додали, що ракети та дрони були спрямовані на ТЕС, які вже відновили після попередніх атак. У "Центренерго" підкреслили, що знову відновлюватимуть та ремонтуватимуть свої ТЕС.

