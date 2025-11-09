Крім того, коментуючи долю заморожених російських активів, Лавров заявив, що законного способу вилучити ці активи немає.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав про свою готовність зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо, але наперед заявив, що Кремль не відмовиться від своїх основних умов припинення війни проти України.

Як пише Reuters, заява Лаврова надійшла після того, як Кремль спростував повідомлення західних ЗМІ про те, що міністр впав у немилість Путіна після зриву зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

"Ми з держсекретарем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування", - висловив своє переконання Лавров.

Він додав, що це "важливо для обговорення українського питання і просування двостороннього порядку денного".

"Саме тому ми спілкуємося телефоном і готові проводити очні зустрічі за необхідності", - заявив російський міністр.

Також Лавров сказав, що "домовленості", досягнуті Путіним і Трампом 15 серпня на Алясці, ґрунтувалися на вимогах, які російський диктатор Володимир Путін висловив у червні 2024 року, та ідеях спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.

Нагадаємо, серед них: відмова України від членства в НАТО; виведення ЗСУ з чотирьох областей, які Кремль хоче забрати собі: Донецької та Луганської, а також Херсонської та Запорізької.

"Зараз ми очікуємо підтвердження від Сполучених Штатів, що угоди, досягнуті на Алясці, залишаються чинними", - сказав Лавров.

Коментуючи долю заморожених російських активів, Лавров заявив, що законного способу вилучити ці активи немає, і що Росія вживе заходів у відповідь у разі їх вилучення.

Зустріч Путіна і Трампа в Будапешті

Раніше Reuters повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня. Після їхньої зустрічі мала також відбутися зустріч президента США Доналда Трампа з Путіним. Однак їхня зустріч зірвалася, втім як і Лаврова з Рубіо.

Причини, через які у РФ і США не вийшло переговорів, не розголошувалися. Тільки російське МЗС у властивій йому манері заявило, що неможливо було скасувати те, про що не було домовленості.

