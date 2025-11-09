У Discord-каналі Misery користувачі прославляли російське вторгнення в Україну, а в головного модератора був значок "ZOV".

Білоруська інді-гра Misery, натхненна атмосферою Stalker, зникла зі Steam після страйку української студії GSC Game World. Розробники оригінальної серії подали DMCA-скаргу, звинувативши авторів Misery у використанні контенту без дозволу.

Valve повідомила 19-річного розробника Maewing і видавця гри, що GSC вказала на незаконне використання ігрових матеріалів. У додатку до листа були сцени, що візуально нагадують Stalker.

Maewing заперечує запозичення і стверджує, що Misery не використовує персонажів, музику або код зі Stalker. Однак проблема взагалі-то і не в цьому.

У Discord-каналі Misery знайшли підтримку вторгнення Росії в Україну: користувачі спамили букву "Z" у чат, у головного модератора був значок "ZOV", а однією з кастомних реакцій на повідомлення в каналі був логотип ПВК "Вагнер". Після цього сервер поспішно очистили від повідомлень, а розробник ввів заборону на будь-які політичні обговорення.

Раніше ми розповідали, що в українському Steam забанили пропагандистську гру про російських військових на війні з Україною. Проект Squad 22: ZOV був зроблений на замовлення Міністерства оборони РФ.

