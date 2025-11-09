Поки Європа і США розмірковують над тим, яку зброю дати Україні, країна просувається вперед, розробляючи свої ракети і безпілотники.

Обведена навколо пальця Москвою, Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї і найсильнішої військової промисловості, довірившись Заходу і Кремлю, а тепер країні довелося боротися за своє існування.

Як ідеться в матеріалі Independent, 30 років потому, ця молода країна, яка переосмислювала принципи ведення війни, виявилася втягнутою у світ фіктивного виробництва зброї, поєднуючи старі технології з IT-ноу-хау, щоб перестати залежати від союзників.

Українська ракета "Фламінго": з чого зроблена

Крилата ракета з дальністю польоту 3000 км, максимальною швидкістю 900 км/год і корисним навантаженням понад тонну, застосовувалася для ударів по глибокій території РФ.

"Ракета FP-5 "Фламінго" оснащена ракетою і прикрученим до неї турбовентиляторним реактивним двигуном радянських часів. Деякі з цих двигунів були знайдені на звалищах", - написало видання.

Переваги "Фламінго"

Дальність польоту вдвічі більша, ніж в американського "Томагавка", вона несе вдвічі більше вибухівки і коштує приблизно стільки ж.

Але головна перевага цієї ракети полягає в тому, що вона повністю перебуває в розпорядженні ЗСУ.

Велика Британія і Франція впродовж багатьох місяців не дозволяли Україні застосовувати крилаті ракети "Шторм Шедоу" для ударів по цілях у глибині РФ. А США обмежили можливості України щодо застосування американських ракет ATACM проти цілей на території Росії.

"Фламінго" Київ може запускати по будь-якій цілі на свій розсуд.

Чому ракету назвали "Фламінго" і як її застосовують

Прототипи ракети були пофарбовані в рожевий колір, щоб їх було легше повертати після випробувальних польотів.

Ракети завдають ударів по цілях глибоко на території РФ і призначені для того, щоб позбавити Москву можливості вести війну проти України.

Ефект від ударів ракетами "Фламінго"

Видання зазначило, що удари по нафтопереробних заводах справили відчутний ефект. Росія часом втрачала близько 20% своїх паливних потужностей, а ціни на паливо злетіли на 10%.

Україна зосередилася на установках каталітичного крекінгу на нафтопереробних заводах - вони здебільшого імпортуються із Заходу, і Росія через санкції не може їх закуповувати.

Скільки Україна виробляє зброї

В умовах нестабільності поставок зброї із Заходу, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер виробляє близько 60% власної зброї.

"Коли до голови приставляють пістолет, ти не думаєш про стандарти, а думаєш: "Це повинно працювати"", - сказала технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех, яка, окрім іншого, виробляє "Фламінго".

Вона пояснила, що при розробці їм було все одно, чи відповідає ракета стандартам НАТО.

"Нас хвилювало тільки те, наскільки ефективно наша зброя буде на передовій, а не паперова тяганина. У результаті ми змогли створити дуже ефективну зброю", - констатувала Терех.

Яка зброя ще є в України

Крім "Фламінго", Fire Point виробляє безпілотники малої дальності FP1 і FP2, подібні до "Шахедів". Перші часто використовувалися для атак на Росію аж до Москви.

Другі, що несуть корисне навантаження 150 кг, через свою вибухову силу помилково приймалися за американські ракети великої дальності.

Видання підкреслило, що їхня цінність полягає в дешевизні та швидкості виробництва. "Виготовлення крил займає кілька годин, а фюзеляжу з суміші пластику і карбону - 30 хвилин", - деталізувало видання.

Ці легкі апарати склеюються за допомогою карбонових принтерів, використовують двигуни від газонокосарок і навігаційні системи з відкритим вихідним кодом.

Терех наполягає, що грошей на електроніку зброї компанія не шкодує, оскільки вона розроблена для обходу російських систем глушіння.

FP1 і FP2 коштують близько $50 тис. кожен. Для порівняння Україна оцінює вартість сучасних "Шахідів" до $250 тис. кожен. При цьому, журналісти вказали, що за незалежними оцінками, вартість російських безпілотників наближається до $80 тис.

Справа в грошах

Для України важлива цінова конкуренція. Євросоюз, найбільший спонсор Києва, щонайменше в 9 разів перевершує економіку РФ, а його купівельна спроможність - вчетверо.

"Союзники України можуть перевершити Росію за витратами, якщо захочуть, але поки що їм це не вдалося", - підкреслило видання.

Можливості РФ і України

Журналісти написали, що зараз війна практично зайшла в глухий кут і балансує між людськими ресурсами Росії, які переважають, і мотивацією та інноваційністю України.

"У Росії були роки, щоб підготувати вторгнення в Україну. Озираючись назад, можна сказати, що цьому сприяв крах української військової промисловості після здобуття незалежності в 1991 році", - написало видання.

Збройові можливості України за часів СРСР

На момент розпаду СРСР Україна володіла третім за величиною арсеналом ядерної зброї. Вона виробляла 30% усього озброєння СРСР. Саме Україна виробляла одну з найгрізніших озброєнь Кремля - міжконтинентальні балістичні ракети СС-18 "Сатана".

Київ також був центром виробництва протитанкових і зенітних ракет.

Сучасні можливості України

Українська військова промисловість зараз коштує лише мільярд доларів, але вона зростає дуже швидко, злітаючи, наче один із безпілотників української військової розвідки, що вириваються із землі та можуть розвивати швидкість понад 200 км/год у вертикальному наборі висоти, щоб протистояти російським "Шахедам".

"У розпал цієї тривалої війни, відчувається зростаюча впевненість в українській військовій промисловості. Цьому сприяло швидке зростання та успіхи на полі бою, а також усвідомлення того, що Україна вже володіє найпотужнішою армією в Західній Європі, і що уроки, отримані в боях та в цехах, дадуть змогу Києву стати домінантною силою в майбутньому Європи", - написало видання.

"Нам усім потрібно вирости і побудувати свою власну безпеку власними руками", - зазначила Терех.

Це означає припинення залежності від США.

"Робота в Україні навчила нас того, що потрібно диверсифікувати діяльність і покладатися на себе. Необхідно розраховувати на власні ресурси, і саме це має робити і Європа", - констатувало видання.

