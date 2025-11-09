Росіяни розширюють логістику і перекидають підкріплення в цей район.

Темпи російського наступу на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, однак це, найімовірніше, не триватиме довго. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, зазначаючи, що натиск окупантів поновиться найближчими днями, оскільки російські війська розширюють логістику і перекидають підкріплення в цей район.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в північну частину Мирнограда, що є відносно невеликим просуванням порівняно з останніми днями. Один російський військовий блогер стверджував, що невеликі російські штурмові групи наближаються до шосе Т-0515 Покровськ-Добропілля у східній частині Покровська та ведуть бойові дії в північній частині Покровська, але через удари українських безпілотників їм ледве вдається зміцнити свої позиції.

8 листопада представник 7-го корпусу швидкого реагування повітряно-десантних військ України Сергій Окішев заявив, що російські війська не прагнуть закріпитися в самому Покровську, а продовжують спроби прорватися через місто до його північної околиці. Окішев заявив, що українські війська частково відновили свою логістику на північ від Покровська і доставили боєприпаси в місто.

Як зазначають аналітики, українські військові джерела останніми днями повідомили, що російські війська дещо сповільнили свої наступальні операції в напрямку Покровська, очікуючи на підкріплення, і намагаються створити оборону та розширити логістику на південь Покровська.

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська створили міцну оборону в районі Разіна і намагаються спрямувати підкріплення в бік Затишка (на північний схід від Покровська) і Красного Лиману, а також спрямовують групи в бік Красного Лиману.

"Найближчими днями російські війська, ймовірно, збільшать темп наступальних операцій у напрямку Покровська, оскільки продовжують укріплювати оборону і логістику в місті", - підкреслюють аналітики.

Як зазначав український військовий, у Покровську зараз на деяких ділянках росіян у 20 разів більше, ніж наших бійців. Темп і характер дій ворога свідчить про те, що він створює умови для подальшої зачистки міста.

Водночас в угрупованні військ "Схід" заявили, що українські захисники виявляють і знищують російських окупантів у Покровську. Зазначалося, що захисники зачищають від російських загарбників будинок за будинком.

