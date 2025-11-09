Невідомий дрон скинув фарбу на російську торгову віллу під Стокгольмом. Поліція веде розслідування інциденту.

У Стокгольмі невідомий дрон пролетів над віллою російської торгової делегації, яка розташована на острові поблизу міста. Дрон скинув на будівлю фарбу та невідому липку речовину, після чого полетів, про що повідомила газета Aftonbladet.

Як розповів АР прес-секретарь стокгольмської регіональної поліції Оли Естерлінґ, ніхто не постраждав, евакуацію співробітників не проводили. Фарба та невідома речовина, як повідомили ЗМІ, потрапили на фасад будівлі, а не на людей.

Працівники торгової делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер із фарбою та невизначеною речовиною близько 5:30 ранку за місцевим часом, після чого звернулися до поліції.

Естерлінґ повідомив, що слідчі взяли зразки речовини для аналізу та відкрили справу за фактом вандалізму і переслідування. Поліцейські не бачили сам дрон, але опитали співробітників, які стали свідками події. Хто стоїть за інцидентом, поки невідомо. Однак, у поліції не виключають, що будуть висунуті додаткові звинувачення.

Острів Лідінґе, де сталася подія, є місцем розташування кількох іноземних посольств, їхніх філій та резиденцій, зокрема й вілли торгової делегації. Головна будівля російського посольства розташована в районі Кунгсхольмен у Стокгольмі. А інцидент з дроном трапився біля будівель торгового представництва посольства, які розташовані на Лідінгьо.

Інциденти з дронами в ЄС

Нагадаємо, що це далеко не перший інцидент з дронами у європейських містах. Хоча раніше дрони помічали над інфраструктурними об'єктами. Зокрема, у жовтні дрони були помічені над авіабазою в німецькому місті Ердінг, де розташований інноваційний центр Бундесверу.

Також у жовтні невідомі дрони було вперше помічено в Бельгії. Вірогідно, вони залетіли туди з території Німеччини. Люди бачили 15 дронів, які кружляли над військовою базою в Ельзенборні, на сході провінції Льєж.

У вересні невідомі дрони кружляли в центрі Варшави. Зкорема, вони пролітали над урядовими будівлями. Поліція затримала українця та білоруску, яких перевіряли на причетність до інциденту.

