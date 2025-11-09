Це один із найбільших збережених зразків часів римської окупації Британії, і він доступний для відвідування цілий рік.

Поруч із великим містом Сайренсестер знаходяться земляні руїни гігантського амфітеатру, який у період розквіту був одним із найбільших римських амфітеатрів у Британії.

Історія амфітеатру

Споруда була побудована на початку II століття н. е., коли Сайренсестер був відомий як римське місто Корініум і поступався за розмірами й чисельністю населення тільки Лондону. Цей амфітеатр міг вмістити до 8000 глядачів.

У сучасній Британії Сайренсестерський амфітеатр вважається одним із найбільших збережених зразків часів римської окупації острова. Після відходу римської армії з Британії 408 року н. е. життя в Сайренсестері швидко занепало.

Це призвело до того, що амфітеатр перестав бути місцем розваг, і в сміливій спробі зберегти життя своєї спільноти міська влада перетворила знамениту споруду на фортецю.

Уздовж південного боку будівлі було вирито рів, а входи в нього звузилися. Однак ці зусилля, схоже, виявилися марними, оскільки до 577 року н. е. фортеця, що вважалася Сайренсестером, була захоплена саксами. Амфітеатр після цього залишався занедбаним протягом кількох століть.

Архітектура та конструкція

На відміну від круглих амфітеатрів у Сілчестері та Дорчестері, амфітеатр Сайренсестера мав овальну форму зі входами на кожному кінці довгої осі споруди.

Великі земляні вали, єдине, що залишилося від колись величної споруди, вміщували ряди дерев'яних сидінь, побудованих на терасових стінах із сухого каменю. Передбачається, що всередині будівлі також була стояча зона для глядачів. Лише глядацькі місця амфітеатру могли вмістити близько 8000 осіб - цифра, яка не сильно відрізняється від усього населення Корініума того часу (приблизно 10 тис.).

Стіна відділяла глядачів від арени, яка була засипана піском і дрібним гравієм. Під час пізнішої реконструкції по обидва боки від внутрішнього кінця входу було побудовано два невеликих приміщення. Судячи з усього, одне з них було присвячене Немезіді, богині, яку часто шанували в амфітеатрах Римської імперії.

Як дістатися

Оглянути амфітеатр Сайренсестера можна безкоштовно. Однак відвідувачам слід враховувати, що деякі ділянки майданчика нерівні, що робить їх непридатними для відвідувачів в інвалідних візках.

Власники собак можуть приводити своїх вихованців до Сайренсестерського амфітеатру, за умови, що вони будуть на повідку. Безкоштовне паркування доступне на східному боці Котсуолд-авеню, а магазини, туалети і пункти харчування розташовані в прилеглому центрі Сайренсестера.

