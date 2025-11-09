Головна проблема українських сил у Покровську - це блокування Росією ключових логістичних ланцюжків.

Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, і спостерігачі прогнозують, що місто скоро впаде під натиском російських військ. Як зазначає DW, це матиме вирішальне значення для контролю над Донецькою областю України.

"Бомба уповільненої дії"

Роб Лі, старший науковий співробітник Євразійської програми Американського інституту досліджень зовнішньої політики, заявив DW, що Покровськ - це "велика сіра зона".

"Очевидно, що російські диверсійні групи просуваються вглиб міста, на північний захід і північ", - сказав Лі. "Яку частину всієї території вони контролюють, поки неясно". Він додав, що за останній тиждень Росія значно збільшила чисельність своїх військ у місті.

За різними оцінками, це може бути від 200 до 300 осіб, а то й більше. "І чим більше солдатів у місті, - сказав Лі, - тим сильніше Росія його контролює".

Марина Мирон, науковий співробітник Центру військової етики та Департаменту оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона, розповіла DW, що головна проблема українських сил у Покровську - це блокування Росією ключових логістичних ланцюжків:

"Українські війська забезпечуються безпілотниками, як повітряними, так і наземними, тому що ситуація дуже небезпечна. Якщо ви не можете постачати війська або евакуювати поранених, це схоже на бомбу уповільненої дії".

Доля Покровська вирішена?

Полковник австрійських збройних сил Маркус Рейснер вважає, що українські збройні сили не залишають місто з кількох причин.

Так, він заявив німецькому новинному каналу НТВ, що Україні необхідно забезпечити нову лінію оборони за Покровськом і Костянтинівкою. Він сказав, що Україна намагається виграти час, зупинивши наступ Росії. При цьому він припускає, що Покровськ уже фактично впав.

Два можливі сценарії

За словами військових експертів, якщо Україна втратить Покровськ, місто стане центральною базою для російських військ у регіоні. Це дасть Росії контроль над районом з висотними будівлями і щільною забудовою, де можна буде розмістити тисячі солдатів. Українським військам, включно з пілотами безпілотників, підрозділами радіоелектронної боротьби та розвідки, доведеться відступити в лісові масиви.

При цьому аналітики змалювали два можливих сценарії, якщо українські сили будуть змушені покинути Покровськ:

"Або Володимир Путін спробує представити це як перемогу Росії, щоб домовитися про переговори з Україною і Заходом, або взяття Покровська підштовхне його до подальшого наступу. Це означає, що цілями можуть стати інші міста Донецької області, такі як Краматорськ і Слов'янськ, а також сусідня Дніпропетровська область".

Битва за Покровськ - оцінки експертів

Видання ZDF писало, що битва за Покровськ добігає кінця. Зазначалося, що росіянам забезпечила успіх їхня інноваційна тактика: ворог знайшов укриття в руїнах і атакував звідти українські підрозділи БпЛА, змусивши їх діяти з більшої відстані та обмеживши тим самим їхні можливості.

При цьому аналітики оцінюють шанси України утримати Покровськ приблизно як 50/50, однак на користь Росії грає одна важлива перевага - чисельність, яка дає їй можливість проникати в місто невеликими групами й утримувати "острівці" позицій.

