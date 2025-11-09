Однак в американському інформаційному бюлетені про зустріч така обіцянка не згадувалася.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп на зустрічі пообіцяв йому фінансову підтримку в разі тиску на угорську економіку.

Як пише Bloomberg, Орбан повідомив журналістам, що уклав із Трампом угоду про фінансовий щит, який допоможе захистити економіку від несприятливих чинників, як-от падіння національної валюти або зниження суверенного кредитного рейтингу.

"Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішньої атаки, американці дали слово, що в такому разі вони захистять фінансову стабільність Угорщини", - заявив Орбан. "Можете забути про атаки на угорську валюту, її бюджет або про удушення Угорщини з фінансової точки зору. Ми вирішили цю проблему зі США".

Орбан представив цю угоду як спосіб знизити залежність від Європейського союзу, який призупинив фінансування Угорщини на суму понад 20 мільярдів доларів через звинувачення в корупції та побоювання з приводу верховенства права.

Водночас видання зазначає, що в американському інформаційному бюлетені про зустріч така обіцянка не згадувалася, і представники Білого дому не відповіли на запит про коментар. Тож невідомо, чи існує угода насправді.

Раніше Орбан заявив, що Угорщина домоглася від США виключення із санкцій щодо російських енергоносіїв. Водночас ЗМІ зазначають, що сам Трамп під час бесіди з журналістами під час відкритої частини робочого обіду з Орбаном не сперечався із заявою угорського прем'єра, але й не підтвердив її прямо і недвозначно.

При цьому Орбан припустив, що його країна може відмовитися в майбутньому від російської нафти.

