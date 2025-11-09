Людство не втримає поріг глобального потепління у межах 1,5 градусів, - ООН

Новий звіт ООН каже, що середня глобальна температура перевищить 1,5°C до 2035 року.

Програма Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) цього тижня офіційно повідомила, що протягом наступного десятиліття температура на Землі перевищить критичний поріг потепління на 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, пише Live Science.

Щоб залишатися нижче цього порогу, світу потрібно скоротити щорічні викиди парникових газів на 55% порівняно з рівнями 2019 року до 2035 року. Але у багатьох країнах не впровадили адекватних дій, тому шансів на це майже немає, вказують науковці у звіті.

"Враховуючи масштаби необхідних скорочень, короткий час, доступний для їх реалізації, та складний політичний клімат, більший перевищення 1,5°C, ймовірно, відбудеться протягом наступного десятиліття", – написали представники ЮНЕП у звіті.

Десять років тому країни підписали Паризьку угоду, у якій погодилися докладати зусиль, щоб утримувати температуру нижче 1,5°C та обмежити глобальне потепління до "значно нижче" 2°C. Ці цілі ґрунтувалися на наукових оцінках того, як поступове потепління може посилити кліматичні явища, такі як лісові пожежі, посухи та хвилі спеки.

Порівняно з 1,5°C, потепління на 2°C може більш ніж удвічі збільшити частку світового населення, яке піддається екстремальній спеці. За прогнозами, літо в Арктиці без морського льоду траплятиметься раз на 100 років при температурі нижче 1,5°C, але потепління на 2°C зробить це явищем, яке трапляється раз на десятиліття. Стан коралових рифів також погіршиться на 29%. Також при температурі глобального потепління у 2°C розтане на 38% більше вічної мерзлоти порівняно з 1,5°C.

Щоб залишатися нижче порогу в 2°C, країнам потрібно скоротити викиди на 35% порівняно з рівнями 2019 року до 2035 року, написали представники ЮНЕП у новому звіті. Якщо бізнес продовжуватиметься у звичайному режимі, світ може потеплішати на 2,8°C до 2100 року, попередила ЮНЕП.

Тим не менш, прогноз дещо позитивніший, ніж у торішньому звіті про розрив у викидах , який показав, що світ може потеплішати на 3,1°C, якщо країни не візьмуть на себе більш амбітні зобов'язання.

Нові зобов'язання окремих країн, таких як Китай, цього року "ледь зрушили з місця", йдеться у звіті. "Країни все ще далекі від досягнення мети Паризької угоди", - кажуть вчені.

Звіт ЮНЕП з'явився за кілька днів до початку кліматичного саміту ООН COP30 у Бразилії. Очікується, що на ньому Бразилія запропонує створити нову глобальну раду з питань довкілля, яка матиме повноваження відвідувати країни та відстежувати їхній прогрес у виконанні кліматичних зобов'язань.

