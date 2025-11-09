За словами Петро Санчеса, потрібно діяти дипломатично.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував пропозиції щодо збільшення оборонних витрат європейських країн до 5% ВВП, як того вимагає президент США Дональд Трамп. Про це іспанський політик сказав в інтервʼю El Pais.

За його словами, майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності й дотриманні міжнародного права.

"Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП?", - зауважив Санчес.

Однак іспанський премʼєр-міністр визнав, що наразі його країна змушена збільшити видатки на оборону та безпеку. Він додав, що це крок до посилення європейської автономії у галузі оборони.

"Опозиція критикує мене за виконання зобов’язання, якого я не брав, - домовленості 2014 року щодо витрат на рівні 2% ВВП. Але я це зобов’язання виконав", - додав Санчес.

За словами політика, Іспанія залишається надійним союзником у межах НАТО.

"Розміщення іспанських збройних сил на східному фланзі Європи і, отже, для захисту Болгарії, Румунії, Литви, Естонії... , які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, є найкращим доказом того, що Іспанія є надійною країною з точки зору Атлантичного альянсу та з точки зору можливостей", - підсумував він.

Європа і загроза з боку РФ - останні новини

Раніше комісар Європейського Союзу з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс зробив заяву щодо виведення військ США із Європи. За його словами, США повинні узгоджувати з лідерами європейських країн будь-які плани щодо виведення військ з Європи.

"Я абсолютно трансатлантист. Але я також намагаюся запропонувати якісь практичні довгострокові погляди, які нам необхідні. Вони скажуть: "Ми поступово йдемо. Будьте впевнені в ядерній парасольці на більш тривалий термін, але зараз нам потрібно перемістити сухопутні війська або щось іще. І давайте подивимося з практичної точки зору, коли ви будете готові до заміни"", - зауважив Кубілюс.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловився про напад Росії на НАТО та поскаржився на "загрозу" з боку Заходу. Він наголосив, що Москва "не нападатиме на будь-яку країну НАТО", а Кремль навіть готовий "закріпити це в майбутніх гарантіях безпеки".

