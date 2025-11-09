Очільник російського МЗС звинуватив Україну в тому, що нібито саме її позиція є перешкодою на шляху до миру.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що перед переговорами на Алясці Сполучені Штати нібито запевнили РФ у тому, що зможуть домогтися, аби президент України Володимир Зеленський "не перешкоджав досягненню миру". Про це він сказав в інтерв’ю РИА Новости.

"Зважаючи на все, в цьому питанні виникли деякі труднощі. Крім того, нам відомо, що у Брюсселі і Лондоні намагаються переконати Вашингтон відмовитися від врегулювання кризи політико-дипломатичним шляхом і повністю зосередитися на воєнному тиску на Росію, тобто остаточно стати частиною "партії війни"", - пояснив він.

Утім, за його словами, діалог між Сполученими Штатами і Росією триває, однак не так швидко, як хотілося б. Мовляв, у російсько-американських відносинах "багато подразників", які лишились "у спадок" від попередньої адміністрації США.

Відео дня

"Розгрібати завали доведеться ще довго. Із приходом нової адміністрації ми відчули готовність з її сторони відновити діалог", - сказав російський міністр.

В інтерв'ю Лавров звинуватив Україну у тому, що нібито саме її позиція є перешкодою на шляху до миру. Він також наголосив, що домовленості за результатами саміту президентів США і Росії на Алясці "не ставлять під питання" результат "референдумів" 2014 і 2022 років.

"Підкреслюю: попри їх (домовленостей, - ред.), по суті, компромісний характер, ми не відмовлялись і не відмовляємося від принципових для нас моментів. І американці це розуміють", - заявив Лавров.

Очільник російського МЗС висловився про можливу конфіскацію заморожених російських активів. За його словами, цей крок "не врятує Україну, вона не зможе повернути жодні борги". Утім, пригрозив, що "Росія дасть адекватну відповідь на спроби крадіжки свого майна".

"У Брюсселі та інших західних столицях ще можуть отямитися й відмовитися від запланованої авантюри", - додав російський міністр.

ЗМІ запідозрили відставку Лаврова

Як повідомляв раніше УНІАН, Лавров проігнорував "ядерну" нараду з диктатором Володимиром Путіним, і це викликало хвилю паніки і пліток у Москві - настільки потужну, що Кремлю довелося публічно коментувати ситуацію. Речник Кремля Дмитро Пєсков запевнив журналістів, що Лавров "звичайно, продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ" і назвав повідомлення про можливу відставку "неправдивими".

У Sky News розкрили, чому Лавров раптово зник з поля зору. "Лавров або упустив момент, або відхилився від сценарію. Його дипломатія - чи радше її відсутність - зірвала саміт і виглядала як провал", - цитувало видання джерело серед західних дипломатів. Зазначалося, що для Путіна, який прагне налагодити діалог із Вашингтоном не лише щодо України, а й у питаннях ядерного контролю, це стало ударом по іміджу - мовляв, президент виглядав слабким і не здатним утримати контроль над власним міністром.

Вас також можуть зацікавити новини: