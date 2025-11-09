Головною родзинкою тутешнього ярмарку є виставка "Пряникова манія", де хитромудрі скульптури, повністю зроблені з імбирних пряників.

У той час, як у Берліні, Відні, Празі та Будапешті є добре відомі різдвяні ярмарки, одне менш відоме місце може скласти їм цілком пристойну конкуренцію.

У Талліні столиці Естонії Різдво відчувається як щось самобутнє і чарівне, пише Dailymail. Родзинкою святкового сезону є виставка "Пряникова манія", яка триває з 29 листопада по 7 січня.

Понад 100 художників, включно з архітекторами та дизайнерами, створюють хитромудрі скульптури, повністю зроблені з імбирних пряників.

Відвідувачі можуть побачити їстівні замки, мости і фігурки, а потім насолодитися імбирним печивом ручної роботи в кафе при виставці.

Таллінський різдвяний ярмарок, відкритий з 21 листопада до 28 грудня, привносить казкову чарівність у Ратушну площу.

Зазначається, що її різдвяна ялинка, вперше встановлена 1441 року, широко визнана найбільш ранньою громадською різдвяною ялинкою в Європі.

Сьогодні велика різдвяна ялинка, як і раніше, залишається центральним елементом таллінського різдвяного ярмарку, продовжуючи багатовікову традицію.

Видання зазначило, що на різдвяному ярмарку місцеві ремісники продають традиційні естонські святкові страви, як-от кров'яна ковбаса, свинячий холодець і квашена капуста, а також глінтвейн і сезонні частування.

Завдяки насиченій програмі вистав кожен гість може зануритися в автентичну атмосферу, уникнувши натовпів туристів і завищених цін, характерних для більш відомих ринків.

"Таллін пропонує як цінні, так і унікальні враження, як-от імбирний пряник і катання на собачих упряжках, конкуруючи з іншими популярними європейськими розвагами", - сказав Кевін Нельсон, керуючий директор First Choice Holidays.

Таллін пропонує не тільки унікальні святкові враження, а й набагато доступнішу альтернативу.

Нельсон зазначив, що перебування в Талліні на вікенд обійдеться лише в 174 євро на людину. Щодо їжі та напоїв, вартість обідів на ринках рідко перевищує 12 євро, а глінтвейн коштує лише 3 євро.

У світі, де багато мандрівників розчаровуються в переповнених і дорогих різдвяних ярмарках, Таллін виділяється, пропонуючи унікальність і автентичність.

Видання зазначило, що для тих, хто хоче заново відкрити для себе магію різдвяних подорожей, ця невелика столиця Балтії стане найбільшим святковим сюрпризом у Європі.

