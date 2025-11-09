Зростання злочинів на ґрунті ненависті відбувається на тлі того, що допомога Києву опинилася в центрі політичної боротьби у Варшаві.

Первісна хвиля підтримки України з боку Польщі після вторгнення Росії 2022 року "вичерпана", і спостерігається зростання кількості випадків дискримінації та розпалювання ненависті щодо українців, які проживають у країні, пише Bloomberg.

Так, через місяць після повномасштабного вторгнення, опитування, проведене варшавським центром громадської думки CBOS, показало, що 94% поляків хотіли б прийняти українських біженців. Згідно з опитуванням CBOS минулого місяця, цей показник становив 48%, до того ж половина поляків тепер вважає, що державна допомога, яку надають українцям, що прибули, занадто щедра.

"Тріщини в цій солідарності зараз стають дедалі очевиднішими, оскільки опір підтримці України стає центральним моментом у боротьбі за владу у вищих ешелонах польської політики", - зазначає видання.

Українці допомагають економіці Польщі

Експерти відзначають внесок українських іммігрантів у розвиток економіки Польщі. Так, Польський банк розвитку в березні підрахував, що українські робітники, включно з тими, хто іммігрував до 2022 року, вносять до 2,4% у валовий внутрішній продукт Польщі. А у звіті за 2024 рік зазначено, що 78% переміщених українців у Польщі були працевлаштовані - це більше, ніж у будь-якій іншій країні-члені Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Завдяки українським мігрантам ми могли б заповнити дефіцит робочої сили в умовах різкого демографічного спаду", - сказав Ян Бжозовський, економіст Інституту європейських досліджень Ягеллонського університету в Кракові. Він попередив, що країні не слід сприймати українців як належне:

"Їх не примушують залишатися в Польщі, тому вони можуть переїхати в Німеччину, Францію чи інші країни ЄС. Негативне ставлення до них зіграє свою роль".

Злочини на ґрунті ненависті стають частішими

Статистика злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації складна, оскільки багато жертв не повідомляють про події, а коли повідомляють, національність або етнічну приналежність не завжди вказують. Поліція заявила, що зареєструвала 651 справу проти громадян України в Польщі у 2024 році і 477 за перші дев'ять місяців цього року.

Асоціація "Ніколи більше", варшавська неурядова організація, що збирає дані про расизм і ксенофобію, заявила, що кількість фізичних нападів на українців також збільшилася в період з 2024 по 2025 рік.

Фігура "невдячного українця" посідає важливе місце в антиукраїнських наративах, вважає Олена Бабакова, дослідниця та аналітикиня в галузі міграції. Коли поляки зустрічають українців, які не беруться за будь-яку роботу і можуть конкурувати з ними, це порушує негласний суспільний договір, сказала вона.

Польська готовність допомагати переживає періоди підйомів і спадів, і, можливо, спадів буде ще більше, заявив Пьотр Бурас, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин у Варшаві. Первісна хвиля підтримки після 2022 року тепер "вичерпана", каже він.

Українські біженці - новини

Як повідомляв раніше УНІАН, різкий приплив нових українських біженців викликав негативну реакцію в Європі. Політики в Німеччині та Польщі почали висловлювати невдоволення через зростання кількості молодих українських хлопців, які прибувають до цих країн.

При цьому польські ЗМІ повідомляли, що в Польщі зростає кількість злочинів, скоєних поляками щодо українців. Причому в більшості випадків йдеться про злочини саме на ґрунті ксенофобії та етнічної ненависті.

