До теперішнього моменту в Чилі через напади невідомого звіра загинули більше п'ятдесяти тварин, у тому числі лами і альпаки.

Скотарі з чилійського селища Кольчани звернулися до влади з проханням знайти «чупакабру», який нібито загриз півсотні тварин.

Про це повідомляє сайт Rio Negro.

Відзначається, що тварини стали гинути в листопаді минулого року. Невідомий звір нападав на них ночами, а потім переховувався, не залишаючи слідів. За словами місцевих жителів, така поведінка не характерна для жодного з хижаків, які мешкають в тих місцях.

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До теперішнього моменту через напади загинули понад п'ятдесят тварин, в тому числі лами і альпаки.

Спочатку місцеві фермери вважали, що звірів вбиває людина, проте велика кількість загиблих тварин породила підозри, що в околицях Кольчани завелася так звана «чупакабра».

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Автор: УНІАН