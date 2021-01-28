Скотарі з чилійського селища Кольчани звернулися до влади з проханням знайти «чупакабру», який нібито загриз півсотні тварин.
Про це повідомляє сайт Rio Negro.
Відзначається, що тварини стали гинути в листопаді минулого року. Невідомий звір нападав на них ночами, а потім переховувався, не залишаючи слідів. За словами місцевих жителів, така поведінка не характерна для жодного з хижаків, які мешкають в тих місцях.
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До теперішнього моменту через напади загинули понад п'ятдесят тварин, в тому числі лами і альпаки.
Спочатку місцеві фермери вважали, що звірів вбиває людина, проте велика кількість загиблих тварин породила підозри, що в околицях Кольчани завелася так звана «чупакабра».
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