Парк поповнять зникаючими видами тварин і створять ефективні програми їх розмноження.

Британські підприємці Річард і Хейн Принслу-Курсон займаються розробкою заповідника Noah’s Ark, який займе площу в 100 квадратних кілометрів.

Про повідомляє Meteoprog.ua.

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Сучасний парк охорони тварин і навколишнього середовища буде розташовуватися в провінції Квазулу-Натала у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Для того щоб проект став реальністю, брати Прінслу-Курсон планує зібрати 5 мільярдів фунтів стерлінгів на своїй краунфаундинговій платформі. Вони не збираються приймати великі суми від державних організацій, так як вважають, що збір коштів від простих людей дозволить громадськості відчути спільну відповідальність за проект. Зараз команда, що працює над Noah’s Ark, вже має певні кошти і знаходиться в ПАР для попередніх робіт.

Такі астрономічні суми необхідні для розробки і будівництва найбільшого акваріума в світі, геодезичних куполів зі штучним середовищем проживання (від тропіків до Антарктиди), а також оснащення парку найсучаснішими технологіями для захисту тварин.

Noah’s Ark буде складатися з двох частин: парку з охоронюваною і природним середовищем проживання для тварин і комплексу для відвідувачів і наукових співробітників площею 12 квадратних кілометрів.

Після будівництва автори проекту планують поповнити парк тваринами, занесеними в список зникаючих видів, і створити ефективні програми розмноження, щоб виключити ймовірність їх зникнення. Вони також кажуть, що в комплексі планується проводити дослідження, спрямовані на збільшення приросту популяції зникаючих видів.

На даний момент Noah’s Ark являє собою один з найбільш амбітних природоохоронних проектів в історії людства. Його розвиток і майбутнє будівництво підтримується кількома племінними народами Африки. І вже зараз за творцями спостерігає знімальна група, яка планує зняти документальний серіал про будівництво парку.

Океанське узбережжя ПАР та пінгвіни

У Південно-Африканській Республіці планують заселити узбережжя пінгвінами.

Зараз птахи живуть переважно в заповіднику поблизу Кейптауна. Популяція африканських пінгвінів скорочується з середини минулого століття. У заповіднику Кейптауна розробили план, за яким планують щороку випускати в дику природу до півсотні молодих пінгвінів. Якщо експеримент виявиться успішним, вже за кілька років сподіваються побачити на узбережжі нові колонії пінгвінів.

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Автор: УНІАН