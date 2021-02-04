Наразі мешканці звернулися до поліції та намагаються з'ясувати долю котеджу для безпритульних тварин.

Зі столичного житлового комплексу по вулиці Стеценка, 75а, пропав будиночок, змайстрований мешканцями для безпритульних тварин. Читайте такожУ Львові з'явився перший у місті "Котодім" (фото, відео)

Про це повідомив один з мешканців ЖК Михайло Апполонов у Facebook.

Утеплений будиночок для безпритульних котів комплексу змайстрували восени 2020 року на замовлення. Тоді ж активісти новобудови почали активно займатися тваринами: заснували фонд для медичної допомоги та стерилізації. І побудували безпритульним пухнастикам туалет.

"У ніч на 3 лютого 2021 року невідомий білий мікроавтобус вивіз будиночок з комплексу в невідомому напрямку. А це пряме порушення постанови КМДА про включення кішок в екосистему Києва! І це із закритої території ЖК! Під цілодобовим відеоспостереженням та охороною на всіх виїздах! Охорона відмовляє в доступі до камер, керуюча компанія від забудовника теж не дає коментарів і зрозумілих відповідей. Поліція без записів з камер розводить руками, чекають, поки не випишуть ордер", - йдеться у повідомленні.

Мешканці будинку написали колективне звернення до керуючої компанії від забудовника, продовжують працювати з поліцією, але скільки це займе часу - невідомо.

Зазначається, що за 4 місяці активісти встигли стерилізувати кількох кішок і прилаштувати їх у нові будинки, допомогли знайти будинок і кільком собакам. Наразі мешканці звернулися до поліції та намагаються з'ясувати долю котеджу для безпритульних тварин.

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Автор: УНІАН