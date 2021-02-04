Зі столичного житлового комплексу по вулиці Стеценка, 75а, пропав будиночок, змайстрований мешканцями для безпритульних тварин. Читайте такожУ Львові з'явився перший у місті "Котодім" (фото, відео)
Про це повідомив один з мешканців ЖК Михайло Апполонов у Facebook.
Утеплений будиночок для безпритульних котів комплексу змайстрували восени 2020 року на замовлення. Тоді ж активісти новобудови почали активно займатися тваринами: заснували фонд для медичної допомоги та стерилізації. І побудували безпритульним пухнастикам туалет.
"У ніч на 3 лютого 2021 року невідомий білий мікроавтобус вивіз будиночок з комплексу в невідомому напрямку. А це пряме порушення постанови КМДА про включення кішок в екосистему Києва! І це із закритої території ЖК! Під цілодобовим відеоспостереженням та охороною на всіх виїздах! Охорона відмовляє в доступі до камер, керуюча компанія від забудовника теж не дає коментарів і зрозумілих відповідей. Поліція без записів з камер розводить руками, чекають, поки не випишуть ордер", - йдеться у повідомленні.
Мешканці будинку написали колективне звернення до керуючої компанії від забудовника, продовжують працювати з поліцією, але скільки це займе часу - невідомо.
Зазначається, що за 4 місяці активісти встигли стерилізувати кількох кішок і прилаштувати їх у нові будинки, допомогли знайти будинок і кільком собакам. Наразі мешканці звернулися до поліції та намагаються з'ясувати долю котеджу для безпритульних тварин.
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