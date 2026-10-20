Пальне дорожчає на АЗС, подекуди дизель сягнув 107 гривень: де найвищі і найнижчі ціни

На одній із мереж АЗС дизельне паливо подорожчало до 107 грн за літр.

В Україні продовжують зростати ціни на пальне. За добу найбільше подорожчав автомобільний газ, тоді як середня вартість дизеля вже перевищила 102 грн за літр, повідомляє портал "Мінфін".

За даними "Мінфіну", найбільше за добу подорожчав автомобільний газ. Його середня ціна зросла на 80 копійок, або на 1,58%, – до 51,37 грн за літр.

Дизельне паливо додало в ціні 48 копійок (0,47%) і коштує в середньому 102,23 грн за літр.

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Бензин А-92 подорожчав на 20 копійок (0,23%) – до 86,44 грн за літр. Водночас середня ціна звичайного бензину А-95 зросла на 6 копійок (0,07%) і становить 89,85 грн за літр. Ціна преміального бензину А-95 залишилася незмінною – 93,59 грн за літр.

Скільки коштує бензин на АЗС

Найдорожчий бензин А-95 преміум продають на заправках Grand Petrol і SOCAR – по 97,90 грн за літр. На другому місці "Автотранс" за ціною в 96,90 грн за літр. Трійку замикає WOG та OKKO – 95,90 грн за літр.

Найнижча ціна на преміальний А-95 зафіксована в Parallel – 89,96 грн за літр. Далі йде RLS – 90,80 грн за літр, а також "Катрал" – 90,99 грн за літр.

Найвищі середні ціни на бензин А-95 зафіксовані на SOCAR – 94,90 грн за літр, Grand Petrol – 93,90 грн та WOG і OKKO – по 92,90 грн за літр.

Найдешевше цей вид бензину коштує на АЗС "Фактор" – 85 грн за літр. У Brent Oil його продають у середньому по 85,45 грн.

Скільки коштує дизель

Найдорожче дизельне паливо продають у EURO5 – у середньому по 107 грн за літр. На другому місці Neftek і SOCAR – по 105 грн, а на третьому Grand Petrol та OKKO – по 104,90 грн за літр.

Найнижча середня ціна дизеля зафіксована в "Дніпронафта" – 98,66 грн за літр. У Rodnik дизель коштує 98,90 грн, а в Brent Oil – 99,75 грн за літр.

Скільки коштує автогаз

Найвища середня ціна автогазу зафіксована на VST – 55,90 грн за літр. У Rodnik він коштує 54,99 грн, а в Ovis – 53,99 грн за літр.

Найдешевший автогаз продають на АЗС "Авантаж 7" – у середньому по 48,95 грн за літр. У "БРСМ-Нафта" ціна становить 49,45 грн.

Ринок пального в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, 19 жовтня дизель подорожчав на 1,32 грн за літр, або на 1,31%. Водночас автомобільний газ додав у ціні 1,46 грн − зростання становило майже 3%. Середня вартість дизельного пального становить 101,75 грн за літр, а автомобільного газу − 50,57 грн за літр.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповідав про ризик виникнення дефіциту бензину в Україні через обмеження судноплавства на Дунаї. Цим маршрутом до країни постачають до 50% пального. За його словами, ціни на пальне можуть зрости на 5 гривень за літр.

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