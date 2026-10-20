У Києві приліт біля Північного мосту: в КМДА розповіли, як відбувається рух транспорту

Також росіяни вдарили росіяни по операційній Інституту Стражеска.

Під час атаки росіян по Києву стався приліт поблизу Північного мосту у Києві. Міст не зазнав пошкоджень, але рух транспорту може бути ускладнений.

Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, яка пояснює, що це пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди.

"Також можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом. Просимо пасажирів враховувати це під час планування поїздок", - йдеться у повідомленні.

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Інші наслідки атаки росіян

Водночас мер Києва Віталій Кличко перед цим повідомляв про інші наслідки атаки на місто. Зокрема, він зазначив, що у Голосіївському районі столиці сталося влучання уламків на рівні верхніх поверхів медичного закладу.

"Двоє постраждалих в Голосіївському районі внаслідок влучання уламків у будівлю медичного закладу. Допомогу постраждалим медики надали на місці", - написав він.

Крім того, міський голова повідомив, що у Деснянському районі сталося влучання безпілотника на відкритій території біля зеленої зони. Екстрені служби прямують на місце.

Київська міська військова адміністрація заявляє, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до трьох осіб.

Удар по лікарні

Також Сергій Корецький, премʼєр-міністр України, заявив, що росіяни вдарили по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві.

"Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер - на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу", - заявив очільник уряду.

Він підкреслив, що цей Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. "Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя", - додав Корецький.

Удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня росіяни завдали удару дроном по центральному парку Нової Водолаги у Харківській області. Там перебувало багато людей, зокрема, родини з дітьми.

Унаслідок атаки загинули двоє дітей та троє дорослих. Загинули три жінки та дві дівчинки (11 і 1,2 року). Крім того, постраждали 15 людей, з них 7 дітей.

Вранці сьогодні, 20 жовтня, російські загарбники завдали дронового удару по Києву та його околицях. У Фастівському районі, на трасі Київ - Одеса горіли автомобілі. Київська обласна прокуратура зазначила, що удар стався в селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів. Попередньо, троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень.

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