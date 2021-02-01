Тварини радіють зимовій погоді й потужним снігопадам.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Гігантська панда катається і перекидається у снігу.

Тварини радіють зимовій погоді й потужним снігопадам. Сьогодні їх буде ще більше - на східне узбережжя США суне зимовий шторм. Понад 100 мільйонів американців уже отримали попередження про погодну небезпеку.

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Автор: УНІАН