У зоопарку Вашингтона панди тішаться зимовій погоді
Кумедні кадри з пандою оприлюднив Смітсонівський зоопарк Вашингтона.Читайте такожУ чилійському зоопарку показали червоних панд (відео)
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Гігантська панда катається і перекидається у снігу.
Тварини радіють зимовій погоді й потужним снігопадам. Сьогодні їх буде ще більше - на східне узбережжя США суне зимовий шторм. Понад 100 мільйонів американців уже отримали попередження про погодну небезпеку.
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