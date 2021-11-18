Рудий кіт на прізвисько Великий Джиндж, зниклий 10 років тому, повернувся до своїх господарів.
Кіт втік з баржі в 2011 році під час медового місяця Коліна Клейтона і Єви Белламі, який вони проводили, подорожуючи по каналах в районі Бірмінгема.
Великий Джиндж і ще два коти цієї молодої пари звикли жити на баржі. Вони часто йшли гуляти втрьох, але завжди поверталися додому. Але одного разу два коти повернулися, а Великий Джиндж - ні.
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Пара чекала кота на місці стоянки п'ять днів, перш ніж зареєструвати його як зниклого безвісти. Кота чіпували ще в дитинстві, тому в його мікрочіпі містилася інформація, що він не бездомний, а загубився.
Оскільки бездомні тварини у Великобританії - велика рідкість, то рудий блукач, якого на початку року примітили жителі містечка Лічфілда, північного передмістя Бірмінгема, відразу привернув увагу зоозахисників.
Один з місцевих жителів намагався зловити кота, якого стали кликати Мармеладом, але той був наляканий і не підходив близько, навіть коли йому давали їжу. Через якийсь час кіт звик до людини, яка підгодовувала його, і тварину вдалося зловити і принести додому.
Вдома з'ясувалося, що у Мармеладу виросла велика пухлина на боці, і його віднесли до ветеринара. Там виявили чіп, і з'ясувалося, що він ніякий не Мармелад, а зниклий 10 років тому Великий Джиндж.
Після цього ветеринар зв'язався з господарями. Вони були в шоці, коли їм подзвонили зі Стаффордшира і сказали, що їх кіт знайдений.
Пухлина на боці кота виявилася не небезпечною, і Великий Джиндж вже повернувся додому.
Господарі кота-блукача кажуть, що поки не випускатимуть його на вулицю, щоб він знову не загубився. "Упевнений, що він досить настраждався за ці 10 років, і зараз йому треба гарненько відпочити", - говорить Колін Клейтон.
Чим кіт займався всі ці десять років, де він жив і як знаходив собі прожиток, поки так і залишається таємницею, передає Бі-бі-сі.
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