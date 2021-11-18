Господарі чекали кота на місці стоянки п'ять днів, перш ніж зареєструвати його як зниклого безвісти.

Рудий кіт на прізвисько Великий Джиндж, зниклий 10 років тому, повернувся до своїх господарів.

Кіт втік з баржі в 2011 році під час медового місяця Коліна Клейтона і Єви Белламі, який вони проводили, подорожуючи по каналах в районі Бірмінгема.

Великий Джиндж і ще два коти цієї молодої пари звикли жити на баржі. Вони часто йшли гуляти втрьох, але завжди поверталися додому. Але одного разу два коти повернулися, а Великий Джиндж - ні.

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Пара чекала кота на місці стоянки п'ять днів, перш ніж зареєструвати його як зниклого безвісти. Кота чіпували ще в дитинстві, тому в його мікрочіпі містилася інформація, що він не бездомний, а загубився.

Оскільки бездомні тварини у Великобританії - велика рідкість, то рудий блукач, якого на початку року примітили жителі містечка Лічфілда, північного передмістя Бірмінгема, відразу привернув увагу зоозахисників.

Один з місцевих жителів намагався зловити кота, якого стали кликати Мармеладом, але той був наляканий і не підходив близько, навіть коли йому давали їжу. Через якийсь час кіт звик до людини, яка підгодовувала його, і тварину вдалося зловити і принести додому.

Вдома з'ясувалося, що у Мармеладу виросла велика пухлина на боці, і його віднесли до ветеринара. Там виявили чіп, і з'ясувалося, що він ніякий не Мармелад, а зниклий 10 років тому Великий Джиндж.

Після цього ветеринар зв'язався з господарями. Вони були в шоці, коли їм подзвонили зі Стаффордшира і сказали, що їх кіт знайдений.

Пухлина на боці кота виявилася не небезпечною, і Великий Джиндж вже повернувся додому.

Господарі кота-блукача кажуть, що поки не випускатимуть його на вулицю, щоб він знову не загубився. "Упевнений, що він досить настраждався за ці 10 років, і зараз йому треба гарненько відпочити", - говорить Колін Клейтон.

Чим кіт займався всі ці десять років, де він жив і як знаходив собі прожиток, поки так і залишається таємницею, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Віолетта Орлова