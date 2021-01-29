Також експортери повністю використовували квартальну квоту на поставку яєць, яєчних продуктів та курятини.

Україна з початку поточного року станом на 25 січня вичерпала виділені на 2021 рік квоти на безмитні поставки меду, виноградного та яблучного соків до країн Європейського Союзу.

Читайте такожУкраїна відновила експорт птиці та яєць до СінгапуруПро це передає прес-служба Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"Також повністю використана квартальна квота (січень-березень) на поставку яєць, яєчних продуктів і м'яса птиці", – додали експерти.

Крім того, за перший місяць нового року українські експортери використовували 74% річної квоти на кукурудзу, 43% на цукор, 24% на крупи та борошно, 18% на оброблені томати, 9% на крохмаль, 8% на пшеницю і 16% квартальної квоти на м'ясо птиці в тушках.

"За попередніми прогнозами, як і минулого року, квоти по цих позиціях будуть закриті, причому більшість з них у першому півріччі", - зазначають в УКАБ.

Що цьому передувало

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 мільярда євро.

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Автор: Ганна Нагорна