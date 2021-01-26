Випередили нашу країну з постачання агропродукції в ЄС лише Китай, США та Бразилія.

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 мільярда євро.

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Про це передає прес-служба "Українського клубу аграрного бізнесу"(УКАБ).

За даними експертів, Україна торік стала четвертим найбільшим постачальником продукції в ЄС з часткою 5%. Випередили нашу країну лише Китай (5%), США (8%) і Бразилія (9%).

За минулий рік Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродукції в ЄС по 11 групам товарів: мед, цукор, крупи та борошно, крохмаль і оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, яйця, кукурудза, м'ясо птиці, оброблена продукція із зернових.

У порівнянні з попереднім роком змінилася ситуація з використанням квот з постачання в ЄС яєць, пшениці та вершкового масла.

"Зокрема, у 2020 році було повністю використані квоти з постачання яєць, хоча роком раніше відсоток їх використання був тільки 80%. А ось ситуація по пшениці протилежна: квоту у 2020 році заповнили лише на 78%, хоча рік тому вона була використана повністю. Більш критична ситуація з вершковим маслом: у 2020 році було використано лише 6% виділеної квоти, в той час, як в попередньому році вона була використана повністю", - сказано в повідомленні.

За даними УКАБ, у 2020 році експорт українського вершкового масла впала на 38% в порівнянні з минулим роком, а поставки в країни ЄС були мізерними.

"Головна причина – українське вершкове масло не може конкурувати за ціною з Європейським навіть при наявності квот через зростання собівартості його виробництва. Більш того, імпорт Європейського вершкового масла у 2020 році в Україні в 1000 разів перевищив експорт", - зазначила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Що цьому передувало

У січні глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко зазначив, що на сьогодні понад 14 тисяч українських компаній експортують свою продукцію в країни Європейського Союзу.

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Автор: Ганна Нагорна