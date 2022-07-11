Раніше Білорусь закуповувала зерно в Україні.

Антон Мотолько, білоруський активіст та адміністратор Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", що відстежує воєнну активність в Білорусі, заявив, що Росія може "віддячувати" Олександрові Лукашенку викраденим в Україні зерном.

Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Напередодні "Беларускі Гаюн" публікував інформацію про те, що Лукашенко може бути причетний до вивезення викраденого в Україні зерна.

Водночас відомі тільки факти пересування російських вагонів-зерновозів Білоруссю. Підтверджень, що вони залишили країну, немає.

"Наскільки пам'ятаю, Білорусь закуповувала зерно в Україні. І Україна була одним із постачальників. У Білорусі вирощується технічне зерно не зовсім придатне. Можливо, ці вагони – не транзит через Польщу чи Литву. Литва таке не приймає, залишається лише Польща. Ми поки що не бачили повідомлень, що через польський кордон проходили ці вагони", - зазначив він.

У зв’язку з цим Мотолько припустив, що зерно постачається саме в Білорусь, яка потерпає від санкцій через те, що дозволяє російським окупантам завдавати ракетних ударів по Україні зі своєї території та переміщувати нею свою техніку.

"Є припущення, що це завозиться до Білорусі як "компенсація", так би мовити, втраченої вигоди... Важливо промовляти, в тому числі на рівні офіційних осіб України, що Лукашенко це звичайний злодюга, військовий злочинець, який намагається вичавити все, що йому вигідно, із ситуації", - заявив активіст.

Українське зерно в Білорусі: що відомо

На початку липня Telegram-канал Антона Мотолька зауважив, що Олександр Лукашенко виступаючи у Палаці незалежності заявив, що нібито через Білорусь розпочався транзит українського зерна.

"Тоді я сказав: "Ну добре, обійдемося. Подавитеся, як я казав, цими санкціями. Вивозіть бідним зерно". Чому везуть чайною ложкою? Везуть! Нам уже передоплату віддали залізниці. Везуть. По чайній ложці…", – сказав він.

Тоді активісти припустили, що невизнаний президент, ймовірно, проговорився про початок постачання українського зерна з окупованих територій України.

Повідомлення про пересування російських вагонів-зерновозів Білоруссю почали з'являтися навесні.

Вперше були помічені ще 23 травня у Гомелі. Також помічали на станції "Озерище" в червні, в Гомельській області 3 липня, на станції "Орша-Центральна" (цього разу з приміткою "Калінінград").

Зерно могло дійсно прямувати до Калінінграду, але точної інформації про те, звідки це зерно і куди прямувало немає.

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