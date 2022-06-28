За перехопленням вдалося відтворити хронологію ракетних обстрілів України

З'явився запис розмов пілотів винищувачів і бомбардувальників ВКС РФ, які брали участь у масованому обстрілі українських міст з території Білорусі.

Запис опублікував проект "Беларускі Гаюн".

Рано вранці і ввечері 25 червня з повітряного простору Білорусі винищувачами і бомбардувальниками ВКС РФ було завдано масованого ракетного удару по території України.

Завдяки перехопленню переговорів пілотів "Беларускі Гаюн" вдалося відтворити хронологію ракетних обстрілів України починаючи з 03:45 25 червня 2022 року, визначити точки зльоту і райони запусків ракет.

"В ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому "Шайковка" (Калузька область, РФ) і винищувачі Су-34 і Су-35 злетіли з військового аеродрому "Сеща" (Брянська область, РФ). Удари по території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України завдавали ракетами Х-32 і Х-59МК", - йдеться в повідомленні.

Масований обстріл України 25 червня

Як повідомляв УНІАН, 25 червня ворог завдав масованого ракетного удару містам України.

З території Білорусі російські військові випустили 24 ракети по Житомиру та околицях. Внаслідок ударів один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Крім того, РФ вдарила по селу Десна Чернігівської області. Також російські війська випустили шість ракет по військовому об'єкту в Яворівському районі Львівської області.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, територією України було випущено більше 50 ракет різних типів. Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Росія відновлює пуски "Іскандерів" з території Білорусі і вперше застосовує дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору цієї країни.

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