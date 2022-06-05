Високий представник ЄС назвав дезінформацією намагання Росії видати запровадження санкцій проти неї причиною блокування українського експорту.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Росія прямо відповідальна за недостачу зерна у світі, бо блокує порти України.

Про це високий представник ЄС повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, Боррель заявив, що Євросоюзом запроваджено санкції, аби завдати удар по здатності Росії продовжувати війну, адже ведення агресивних війн неприпустиме.

За його словами, обмежувальні заходи не зачіпають сільськогосподарську продукцію і її транспортування, і тому пшениця не є об'єктом санкцій.

"Постійна блокада Росією портів України унеможливлює експорт тонн зерна, зокрема кукурудзи та пшениці, які наразі опинились заблокованими в Україні - одного з головних світових виробників", - заявив Боррель.

"Росія безпосередньо відповідальна за будь-який дефіцит зерна у міжнародній торгівлі, і замість того, аби припинити її агресію, вона активно прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції. Це є дезінформацією", - наголосив високий представник ЄС.

Водночас як зазначив Боррель, ЄС продовжить засвідчувати повну солідарність з країнами в усьому світі з метою подолання наслідків війни.

"Президент Путін повинен припинити цю війну проти України. Територіальна цілісність України має бути відновлена. Це в інтересах усієї міжнародної спільноти. Ми виступаємо на боці України", - відзначив Боррель.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що через повномасштабну війну в Україні, за даними ООН, кількість людей на межі голодної смерті сягне 323 мільйонів людей.

Вас також можуть зацікавити новини: