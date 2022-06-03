Останніми роками продовольчі проблеми у світі лише посилилися.

Продовження війни Росії проти України може викликати масовий голод у світі - на межі голодної смерті опиняться близько 323 млн осіб.

Про це повідомив керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі у Twitter.

За його словами, останніми роками продовольчі проблеми у світі лише посилилися. Причиною стали пандемія коронавірусу, збільшення видатків і, звісно, ​​війна в Україні, яка є світовим постачальником продовольства.

"Ми зіштовхуємось із безпрецедентними проблемами для глобальної продовольчої безпеки. Тільки за останній рік конфлікти, кліматична криза, COVID та зростання витрат штовхнули 276 млн осіб на межу голодної смерті. Якщо війна в Україні не завершиться найближчим часом, ця кількість може зрости до 323 млн осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ООН повідомили, що криза через війну в Україні може призвести до дефолту понад 70 країн.

Вас також можуть зацікавити новини: