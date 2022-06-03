Релігійні лідери не повинні уникати відповідальності за підтримку путінської війни, вважає глава дипломатії ЄС.

Голова Європейського парламенту Жозеп Боррель прокоментував шостий пакет санкцій проти РФ, в який не потрапив патріарх московський Кирило. За словами глави дипломатії ЄС, це демонструє "обмеженість зовнішньої політики".

Про це він написав у Twitter.

Боррель зазначив, що санкції проти російської нафти завдадуть серйозного удару по РФ. Однак ситуація з виключенням патріарха Кирила зі списку, заявив він, показує "обмеженість зовнішньої політики, заснованої на одностайності".

"Релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку путінської війни", - вказав Боррель.

Санкції проти Патріарха Кирила: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Європейського Союзу в цілому погодили шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Проте представники уряду ЄС повинні були перетворити цю політичну угоду на юридичний текст у середу, 1 червня, щоб вона могла набути чинності.

За даними ЗМІ, під санкції повинен був потрапити глава РПЦ Кирило. Однак незабаром стало відомо, що Угорщина затримує нові санкції ЄС проти Росії через Патріарха Кирила.

Тим часом вчора в Україні народні депутати проголосували за звернення до РНБО про введення санкцій проти керівника Російської Православної церкви Патріарха Кирила і ще семи представників цієї церкви.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Патріарх Кирило до списку санкцій не потрапив.