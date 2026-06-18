Через дефіцит лисичок Європа змушена шукати гриби в Україні

Постачальники задивляються на якісні українські лисички.

В Європі цього літа бракує грибів-лисичок внаслідок неврожаю у балканських країнах через постійну посуху та високі температури. Тому європейські постачальники розглядають можливість закупівлі українських лисичок, які є цілком якісною альтернативою, каже Ліза Ніклас з баварської компанії Pilze Niklas виданню FreshPlaza.

"Литва та Україна є основними потенційними альтернативами. Однак у Литві доступні пропозиції обмежені, оскільки країна відносно невелика, а обсяги збору врожаю сильно залежать від погодних умов. Українська продукція часто трохи темніша та виглядає дещо більш потертою. Однак, з точки зору якості, вона загалом хороша та є важливою альтернативою для постачання", – зазначає Ніклас.

Раніше на ринку ЄС були популярними лисички з російської Калуги, які зараз не поставляють через бойкот товарів з країни-окупанта. Їхнє місце зайняли лисички з Білорусі, які характеризуються високою якістю. Проте цього сезону поставки з союзної Кремлю країни теж опинилися під питанням.

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Традиційно пік сезону лисичок припадає на період з липня по серпень і часто триває до вересня. Наразі їхня пропозиція в Євросоюзі досить обмежена через затримку збирання і поганий врожай в основних європейських країнах-виробниках. Відповідно, обмежені поставки грибів спровокували зростання цін.

Ніклас не береться спрогнозувати, як себе поводитиме ринок лисичок цьогоріч і каже, що грибів бракуватиме протягом наступних двох тижнів.

Експорт агропродукції з України – останні новини

У травні Україна відправила на експорт 229,18 млн. штук курячих яєць на загальну суму 23,9 млн. доларів, що стало кращим за обсягом показником за останні 7 років.

Минулого місяця Україна також встановила 5-річний рекорд за обсягом експорту м’яса птиці, якого відправили за кордон 43 635 тонн. І курячі яйця, і м’ясо птахів найбільше купують країни Європейського Союзу.

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