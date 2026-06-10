Російські удари по портах Одещини загрожують обвалом експорту України, - Reuters

Саме зерно та рослинні олії залишаються ключовими статтями українського аграрного експорту.

Російські атаки на чорноморські порти України вже завдали серйозної шкоди експортній інфраструктурі та можуть призвести до різкого скорочення поставок української продукції за кордон. Під загрозою опинилися насамперед аграрний експорт і валютні надходження країни. Про це повідомляє Reuters.

За даними Української аграрної конфедерації (УАК), через порти Одеського хабу проходить весь експорт залізної руди та понад 90% аграрної продукції України. Саме доходи від продажу сільськогосподарських товарів забезпечують основну частину експортної виручки країни в умовах війни.

Останніми місяцями Росія значно посилила удари по портовій інфраструктурі. Під атаки потрапляють зернові термінали, а також об'єкти зберігання та експорту соняшникової олії. Саме зерно та рослинні олії залишаються ключовими статтями українського аграрного експорту.

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"Ситуація в портах Одеської області досягла критичної точки. Систематичні російські обстріли знищують логістичне серце України", - заявили в УАК.

В асоціації зазначили, що бізнес уже вичерпав фінансові резерви для постійного ремонту пошкоджених об'єктів.

"Без державної програми та підтримки міжнародних фондів самостійно відновити термінали неможливо", - наголосили в організації.

Скільки саме коштів необхідно для відновлення портової інфраструктури, в УАК не уточнили. Водночас, за оцінками Світового банку, станом на кінець 2025 року потреби у відбудові всього транспортного сектору України становили 96,3 млрд доларів. Близько 60% збитків у галузі пов'язані саме з порушенням роботи портів.

У портах Одеського регіону працюють десятки зернових та олійних терміналів, частина з яких належить великим міжнародним компаніям.

В УАК попереджають: якщо термінали втратять можливість швидко відновлювати роботу після атак, країна може зіткнутися з колапсом експорту.

"Експорт обвалиться, сховища переповняться, а фермери не матимуть обігових коштів для проведення наступної посівної кампанії. Це створює загрозу продовольчій безпеці як України, так і світу", - зазначили в організації.

Удари росіян по портовій інфраструктурі

Зазначимо, сьогодні, 10 червня, ударними БпЛА в акваторії Чорного моря атаковано два суховантажних судна під прапором Барбадосу та Панами, які прямували морським коридором. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог продовжує терор Одещини та намагається перешкодити роботі Українського морського коридору.

Також, зазначив Кіпер, кількома хвилями ударів росіяни атакували південь Одеської області - під удари потрапили цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура. За його словами, постраждалих внаслідок зазначених атак немає.

У державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" уточнили, що одне із суден прямувало до порту Великої Одеси під завантаження металу. Інше, завантажене пшеницею, виходило з українського порту. На борту одного із пошкоджених суден виникла пожежа, яку самотужки ліквідував екіпаж. Попри пошкодження, обидва суховантажі продовжили рух.

Експорт українських зернових

Нагадаємо, попри дефіцит добрив, спричинений війною в Ірані, Україна планує збільшити обсяги експорту кукурудзи в наступному сезоні, пише Bloomberg. За оцінками голови Української зернової асоціації Миколи Горбачова, експорт кукурудзи може досягнути 26 мільйонів тонн, що на 18% більше, ніж роком раніше. За його словами, загалом більш сніжна зима сприяла підвищенню вологості ґрунту, що може призвести до зростання врожаю до 32,6 млн тонн, а це на 4% більше, ніж у цьому сезоні.

Як повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, за підсумками І кварталу 2026 року Україна експортувала 15,5 млн тонн продукції АПК на загальну суму 6,3 млрд доларів. У річному вимірі обсяг поставок залишився фактично незмінним (+1,2%), водночас експортна виручка зросла на 482 млн доларів (+8,3%). Так, Україна поступово переходить від постачання сировини до експорту продукції з вищою доданою вартістю. Загальна частка агропродукції склала майже дві третини від усього українського експорту – 62%.

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