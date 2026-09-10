В Україні різко подорожчала цибуля: скільки вже коштує кілограм

Пропозиція високоякісної цибулі на ринку доволі обмежена.

Гуртові ціни на цибулю від українських фермерів піднялися до 13-20 грн/кг, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Овоч почав активно дорожчати з початку поточного тижня через високий попит на цибулю з боку оптових компаній і роздрібних мереж. Водночас пропозиція високоякісної цибулі досить обмежена, що пов'язане з бажанням фермерів закладати максимальні обсяги такої продукції на зберігання.

Загалом ціни на цибулю в Україні на сьогоднішній день вже значно вищі, ніж торік. Так, на початку вересня 2025 року фермери відпускали овоч на 32% дешевше, ніж сьогодні.

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Нинішнє здорожчання експерти вважають тимчасовим явищем, оскільки збирання цибулі в українських господарствах все ще триває, а її пропозиція на ринку до середини жовтня залишатиметься доволі високою.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибулю ріпчасту вагову в Varus продають зі знижкою 10% – по 17,9 грн/кг замість 19,9 грн/кг.

Цибуля ріпчаста жовта в "Сільпо" коштує 22 гривні за кілограм.

В АТБ овоч відпускають по 19,59 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Минулого тижня в гурті продовжили дорожчати огірки та помідори – проте вже не так активно, як за тиждень до цього. Огірки додали 5 грн в ціні – з 25-50 до 30-55 грн/кг, а томати зросли з 25-35 до 25-40 грн/кг. Гуртові ціни на картоплю не змінилися.

На продовольчих ярмарках столиці на початку вересня найактивніше торгували виноградом та сливами. Кілограм сливи коштує в межах 20-40 грн, а діапазон цін на виноград коливається від 80 до 180 грн/кг. Водночас деякі продавці пропонують ягоду і по 50 грн за кілограм.

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