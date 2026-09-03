На ярмарках сливи та виноград вроздріб віддають за безцінь: скільки коштують фрукти

Також помірні ціни на кавуни та дині.

На щотижневих продовольчих ярмарках в столиці кілограм сливи продають в межах 20-40 грн, а пропозиція винограду стартує від 50 грн за кілограм, передає кореспондент УНІАН.

На розкладках найбільше саме винограду, а діапазон цін на нього коливається від 50 до 180 грн/кг. Більшість продавців пропонують виноград по 80-90 та 120 грн/кг, в залежності від сорту. Два тижні тому виноград відпускали від 150 грн/кг.

Також присутня доволі дешева пропозиція персика – по 40 грн/кг, хоча на більшості точок ціни вищі – від 90 до 120 грн/кг. Пізніми сортами абрикоса торгують від 75 грн/кг.

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Доволі широкий вибір баштанних – кілограм дині, в залежності від розміру, відпускають за 20-30 грн. Кавун в середньому йде по 15 грн/кг.

Сезон ягід в Україні все ще триває, хоча й пропозиція вже досить обмежена. Все ще є дешева лохина – 190 грн/кг, а малину віддають за 300 грн/кг. Можна знайти ремонтантну полуницю середнього розміру по 200 грн/кг.

Ціни на ягоди в Україні – останні новини

Експерти зазначають, що Україна недобрала в цьому році врожай малини, в порівнянні з попереднім сезоном. Тому ціни на малину були значно вищими, ніж в 2025 році. Так, вартість ягоди на переробку доходила до 195 гривень за кілограм без ПДВ.

У другій половині серпня вартість лохини на продуктових ярмарках в Києві коливалася в межах 150-220 гривень за кілограм. Водночас середня вартість лохини на Столичному ринку (дрібний гурт) становила 240 грн/кг з розкидом цін від 190 до 300 грн/кг.

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