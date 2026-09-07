Кавуни та дині дорожчають, а виноград – дешевшає: які змінилися ціни

При цьому вартість овочів змінювалася повільно.

Гуртові ціни на баштанні в Україні на минулому тижні зростали. Кавун здорожчав з 7-10 до 8-12 грн/кг, а диня додала одразу 5 грн до свої вартості – з 20-25 до 25-30 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зросли ціни також на грушу – з 35-65 до 45-70 грн/кг та сливу – з 15-40 до 18-50 грн/кг. Виноград скинув 10 грн на кілограмі і коштує в межах 60-110 грн/кг.

Опустилася верхня планка цін на персик – з 40-80 до 40-70 грн/кг, а діапазон цін на абрикос звузився – з 55-85 до 60-80 грн/кг.

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Серед овочів коливання цін на минулому тижні були менш відчутними. Картоплю так само продають по 11-13 грн/кг в гурті. Дещо здорожчала білокачанна капуста – з 17-20 до 18-22 грн/кг. А от вартість моркви та ріпчастої цибулі, навпаки, знизилася – з 12-15 до 12-14 грн/кг та з 13-15 до 12-14 грн/кг за цибулю відповідно.

Продовжують дорожчати огірки та помідори – проте вже не так активно, як за тиждень до цього. Огірки додали 5 грн в ціні – з 25-50 до 30-55 грн/кг, а томати зросли з 25-35 до 25-40 грн/кг. Цвітна капуста подешевшала з 45-60 до 40-50 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Експерти зазначили, що через знищення холодильного обладнання на складах торговельних мереж вартість продуктів в Україні зростатиме вже з вересня місяця. Молочка та заморожені продукти в першу чергу піднімуться в ціні, а м'ясна група додасть в межах 10%, крупи – до 15%.

На продовольчих ярмарках столиці на початку вересня найактивніше торгували виноградом та сливами. Кілограм сливи коштує в межах 20-40 грн, а діапазон цін на виноград коливається від 50 до 180 грн/кг.

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