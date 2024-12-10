Прогнози щодо виробництва кави сорту арабіка в Бразилії погіршуються.

Ф'ючерси на сорт кави арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 4,9% до 3 446 доларів за фунт, досягнувши найвищого показника з 1972 року. Загалом з початку року ціни на арабіку в світі зросли на 80%, пише Bloomberg.

Зазначається, що ситуація ускладнилася через тривалу посуху в Бразилії, яка є найбільшим виробником арабіки у світі. Також вплинули погодні умови у В'єтнамі, країні, яка є найбільшим виробником дешевшого сорту робуста. Ключовий кавовий пояс країни спочатку постраждав від посухи під час росту кавових дерев, а на початку збору врожаю почалися сильні дощі.

Прогнози виробництва арабіки в Бразилії погіршуються. Наступного сезону Бразилія виробить лише 34,4 млн мішків арабіки, що приблизно на 11 млн мішків менше, ніж передбачалося у вересні. Це означає, що світове виробництво кави не дотягне до попиту на 8,5 млн мішків у сезоні 2025-2026 років, що стане безпрецедентним п’ятим роком дефіциту поспіль.

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"Занепокоєння щодо врожаю арабіки в Бразилії в 2025-26 роках зросло на цьому тижні. Нещодавні огляди посівів вказують на виробництво в межах 30 млн мішків, що призведе до чергового дефіциту пропозиції", - зазначив аналітик Marex Group Стів Поллард.

Зростання цін може призвести до подальшого збільшення витрат для обсмажувальних підприємств та кафе, які будуть змушені підвищувати ціни й відмовитися від знижок.

Ціни на каву - останні новини

Ціни на каву продовжують бити рекорди. У грудні повідомлялося, що через побоювання щодо врожаю у провідних виробників в світі піднялися ціни на каву до найвищого рівня з 1997 року.

У вересні стало відомо, що ціни на каву набирають обертів на тлі побоювань щодо суворих погодних умов у Бразилії, яка є провідним її виробником.

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