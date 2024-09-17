Ціни зросли приблизно на 40% цього року в міру наближення сезону 2025/26.

Чашка кавистане ще дорожчою. Постійні перебої з поставками призвели до зростання цін на зерна арабіки до найвищого рівня за останні 13 років.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси зросли на 4,8% до 2,72 долара за фунт у Нью-Йорку, що є найвищим показником з 2011 року. Цього року ціни зросли приблизно на 40%, оскільки брак дешевших зерен робусти стимулює попит на сорт арабіки.

Ралі кави набирає обертів на тлі побоювань щодо суворих погодних умов у Бразилії, яка є провідним виробником. Країна завершує збирання врожаю 2024-25 років, і перспективи виробництва послабилися після того, як спека та посуха пошкодили поля.

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"Потенціал урожаю арабіки в сезоні 2025/26 висить на волосині", - каже аналітик Rabobank Карлос Мера.

За його словами, від початку посушливого сезону у квітні кількість опадів у районах вирощування арабіки постійно нижча за норму.

"Ця проблема виникла в той час, коли кавова індустрія потерпає від перевантаженості портів у кількох країнах, глобального браку контейнерів, збоїв у роботі маршруту через Червоне море, а також врожаїв, що розчаровують, у В'єтнамі", - пояснив Мера.

Ціни на робусту теж зростають уже понад тиждень, підскочивши на 4,2% у понеділок.

Подорожчання кави посилює інфляцію в усьому асортименті напоїв. Ціни на апельсиновий сік також зросли через брак продукції, а рекордне зростання ф'ючерсів на какао збільшує вартість шоколадних напоїв і десертів. Проте ціни на інші основні продукти харчування, такі як зерно, залишаються низькими, що стримує загальну продовольчу інфляцію.

Ціни на каву - останні новини

Ціни на каву б'ють рекорди. Так, за перші шість місяців поточного року робуста подорожчала приблизно на 40% через посуху у В'єтнамі та проблеми з урожаєм у Бразилії.

Пізніше видання Politico повідомило, що ціни на каву в Європі продовжують зростати. До пандемії в Італії чашка напою коштувала 1 євро, а зараз зросла до 1,20 євро. Тенденція до подорожчання кави фіксується в багатьох країнах і на це є низка причин.

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