Зазначається, що ціни на основні овочі зупинили свый ріст.

В Україні стабілізувалися ціни на овочі борщового набору. Зупинити подорожчання картоплі вдалося завдяки імпорту.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові ціни на картоплю зупинилися на позначці 20-28 гривень за кілограм. При цьому відпускні ціни на моркву зупинилися на рівні 20-23 гркг, на білокачанну капусту - 20-25, на буряк -13-15 і на ріпчасту цибулю - 10-15.

Водночас подорожчали томати з 50-70 грн/кг до 80-85. Після нетривалого зниження цін тижнем раніше, знову подорожчали тепличні огірки з 90-110 грн/кг до 95-135.

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Крім того, дорожче, ніж попереднього тижня, продавалася цвітна капуста. Так, її віддавали оптом по 100-110 грн/кг, хоча тижнем раніше - 70-100. Зросли ціни на баклажан - з 50-55 грн/кг до 55-60.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився зростанням цін за більшістю позицій. Майже вдвічі підскочила ціна на виноград - з 80-125 грн/кг до 125-280. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися апельсин і лимон. Ціни на цитрусові підскочили з 50-75 грн/кг до 70-90 і з 53-60 до 55-75 відповідно. Також підвищили відпускні ціни продавці граната з 85-105 грн/кг до 90-110.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Експерт Олег Пендзин зазначив, що ціни на продукти, ймовірно, стабілізуються до середини грудня. Водночас він вказав, що українці готуватимуться до новорічних свят, що призведе до зростання цін на м'ясо, сир, яйця та інші "святкові" продукти.

Зі свого боку член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук вважає, що ціни на основні продукти зростатимуть не тільки взимку, а й навесні 2025 року.

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