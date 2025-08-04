Популярний в Україні салатний овоч дорожчає на очах, але скоро все кардинально зміниться

Наразі овоч пропонують до продажу в середньому на 15% дешевше, ніж роком раніше.

Ціни на огірки в Україні зростають неймовірними темпами. Річ у тім, що пропозиція на ринку вкрай обмежена, а ось попит досить-таки високий.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що тільки за минулий тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 16%, і на сьогоднішній день комбінати пропонують овоч у діапазоні 30-50 грн/кг ($0,72-1,20/кг), залежно від якості та обсягу партії.

Зазначається, що різкі перепади температури в липні спровокували поширення хвороб огірка, що негативно позначилося на його якості. Також, до загального скорочення пропозиції огірків призвела спекотна і посушлива погода в більшості областей у другій половині липня.

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Попри чергове зростання цін, сьогодні огірок пропонують до продажу в середньому на 15% дешевше, ніж у перших числах серпня 2024 року.

Варто зазначити, що тепличні комбінати планують приступити до збору врожаю огірків нового обороту в першій декаді серпня, що може кардинально змінити ціни на цей овоч.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Varus овоч можна купити по 44,90 грн/кг.

При цьому в АТБ його можна купити за 45,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 57,70 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на овочі, фрукти та ягоди за тиждень змінилися. Зазначається, що знизилися ціни на моркву.

При цьому збір лохини сягнув піку, що змушує продавців і далі знижувати відпускні ціни, а ось ціни на часник зростають, незважаючи на старт збирання.

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