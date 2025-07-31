Ціни на популярну ягоду в Україні обвалилися: скільки коштує кілограм лохини

Ціни в Україні на лохину знову падають. Про це повідомляють фахівці профільного порталу EastFruit.
Зараз лохину пропонують до продажу за ціною 100-180 грн/кг ($2,39-4,31/кг) у залежності від якості та обсягів пропонованих партій. У середньому це на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Пропозиція лохини з місцевих господарств продовжує зростати, оскільки пік сезону збирання врожаю припадає саме на останню декаду липня.
При цьому попит на лохину перебуває на доволі високому рівні, оскільки загалом валовий збір ягоди в поточному сезоні помітно знизився. Останнє пов’язано із несприятливими погодними умовами, які мали місце в період вегетації.
Саме через це на внутрішньому ринку можна бачити суттєві обсяги ягоди середньої та низької якості, які треба реалізувати в найкоротший термін. Щоб забезпечити високі темпи збуту, виробники змушені знижувати ціну.
Зазначимо також, що попри зниження цін останнім часом, лохина в Україні коштує у середньому на 23% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Це знову ж таки пов’язують із несприятливими погодними умовами.
Ціни на лохину в супермаркетах Україні
В АТБ ягоду можна купити по 223,95 грн/кг.
При цьому в Varus її можна купити по 199,90 грн/кг, але це ціна зі знижккою.
Водночас в Сільпо ціни стартують від 224 гривень за кілограм.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Раніше стало відомо, що ціни на моркву в Україні знижуються уже п'ятий тиждень поспіль. Причиною здешевлення овоча називають надлишок пропозиції, який спостерігається на тлі відносно невисокого попиту на моркву.
Варто також додати, що зараз морква в країні надходить у продаж в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня минулого року.
Водночас в Україні останнім часом подорожчав часник. Станом на кінець липня відпускні ціни на нього перебували у коридорі 60-130 гривень за кілограм.