Зазначається, що відпускні ціни доходять до 130 гривень за кілограм.

В Україні настав сезон збирання врожаю часнику, але ціни не планують знижуватися. За минулий тиждень він, навпаки, помітно подорожчав.

Видання Agro News пише, що відпускні ціни на часник перебувають у коридорі 60-130 гривень за кілограм. При цьому його вартість на ринках перебуває приблизно на рівні минулого року.

Ціни на часник у супермаркетах України

В АТБ його можна купити за 117,95 грн/кг, але це імпортний продукт.

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У Сільпо ціни стартують від 159 гривень за кілограм на китайський продукт, а український продають по 179 грн/кг.

У Varus часник продають по 124,90 гривні за кілограм.

При цьому в Novus його можна купити по 119 гривень за кілограм.

Варто зазначити, що ціни на овочі з червня 2024 року зросли на 24,2%. Водночас загальний рівень споживчих цін за рік - з червня 2024 по червень 2025 року - зріс на 14,3%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

За минулий тиждень в Україні істотно зросли ціни на деякі овочі. Так, зросли ціни на буряк і моркву. При цьому огірки і солодкий перець продавалися дешевше.

Щодо цін на ягоди та фрукти, то вони переважно знижувалися. Так, ціни на лохину впали, а як і ціни на кавун. Водночас ціни на черешню, навпаки, дещо зросли.

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