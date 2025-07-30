В Україні настав сезон збирання врожаю часнику, але ціни не планують знижуватися. За минулий тиждень він, навпаки, помітно подорожчав.
Видання Agro News пише, що відпускні ціни на часник перебувають у коридорі 60-130 гривень за кілограм. При цьому його вартість на ринках перебуває приблизно на рівні минулого року.
Ціни на часник у супермаркетах України
В АТБ його можна купити за 117,95 грн/кг, але це імпортний продукт.
У Сільпо ціни стартують від 159 гривень за кілограм на китайський продукт, а український продають по 179 грн/кг.
У Varus часник продають по 124,90 гривні за кілограм.
При цьому в Novus його можна купити по 119 гривень за кілограм.
Варто зазначити, що ціни на овочі з червня 2024 року зросли на 24,2%. Водночас загальний рівень споживчих цін за рік - з червня 2024 по червень 2025 року - зріс на 14,3%.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
За минулий тиждень в Україні істотно зросли ціни на деякі овочі. Так, зросли ціни на буряк і моркву. При цьому огірки і солодкий перець продавалися дешевше.
Щодо цін на ягоди та фрукти, то вони переважно знижувалися. Так, ціни на лохину впали, а як і ціни на кавун. Водночас ціни на черешню, навпаки, дещо зросли.