Найпопулярніші позиції змінилися різнопланово.

Найпопулярніші в Україні овочі минулого тижня дешевшали. Після двотижневого зростання дещо знизилися ціни на моркву.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що верхня цінова межа знизилася з 34 до 30 гривень. Також подешевшала картопля - нижня цінова межа впала з 20 до 18 гривень.

Пропозиція томату на ринку продовжує зменшуватися, а ціни зростати - з 80-85 гривень за кілограм до 85-95. Знову подорожчав солодкий перець з 145-170 грн/кг до 170-190.

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Броколі та цвітна капуста продавалися дешевше, ніж тижнем раніше, а саме з 134-145 до 115-120 і з 140-145 до 135-140 грн/кг відповідно. При цьому подорожчав кабачок з 85-90 до 100-120 гривень за кілограм.

У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля - верхня цінова межа підскочила зі 150 до 170 грн/кг. Водночас верхня цінова межа кропу впала з 250 до 230 грн/кг. При цьому салат подешевшав зі 180-200 до 150-180 грн/кг.

Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням найпопулярніших позицій. Так, ціна на яблука піднялася з 23-35 до 25-40 гривень за кілограм, а груші підскочили з 65-95 до 110-120. Також збільшилася вартість кілограма лимона - з 65-100 грн/кг до 70-105. При цьому верхня цінова межа мандарин знизилася зі 145 до 95 гривень за кілограм.

Минулого місяця Індекс продовольчих цін ФАО становив у середньому 127,1 пункту, що на 1,6% вище, ніж у січні цього року.

Індекс цін на рослинні олії в лютому становив 156 пунктів - це на 2% вище за січневий показник і на 29,1% вище за рівень, що був минулого року.

Індекс цін на м'ясо становив у лютому 118 пунктів - порівняно із січнем він знизився на 0,1%. Індекс цін на молочну продукцію в лютому становив 148,7 пункту. Це на 4,0% більше, ніж у січні і на 23,2% більше, ніж рік тому. При цьому індекс цін на цукор минулого місяця становив 118,5 пункту, що на 6,6% більше, ніж у січні.

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