Зазначається, що деякі позиції лише додають у ціні.

В Україні продовжують дешевшати овочі борщового набору врожаю 2025 року. При цьому дешевше, ніж попереднього тижня, продавався томат.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що минулого тижня подорожчала білокачанна капуста, пропозиція якої все ще продовжує залишатися обмеженою. Так, нижня цінова межа піднялася з 15 до 17 гривень. При цьому нижня цінова межа на огірок зросла з 15 до 23 гривень.

На тлі зростання пропозиції почали знижуватися ціни на баклажан з 90-105 до 70-100 гривень за кілограм. Також нижня цінова межа на цвітну капусту знизилася з 15 до 10 гривень. Продовжили знижуватися ціни на часник з 80-150 до 70-130 гривень за кілограм.

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Фруктово-ягідний сегмент відзначився черговим зростанням цін на суницю садову (полуницю) і черешню. Так, верхня цінова межа на полуницю підскочила зі 130 до 170 гривень за кілограм, а на черешню - зі 160 до 200 гривень.

Також подорожчала вишня - верхня цінова межа піднялася зі 120 до 150 гривень. Зростання пропозиції малини для свіжого ринку призвело до зниження цін з 200-300 до 160-240 гривень за кілограм. З тієї ж причини подешевшав кавун з 20-32 до 16-22 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні стрімко падають ціни на лохину. Ягода подешевшала в українських господарствах у середньому на 25%.

Крім того, встановилися рекордно високі ціни на вишню та чорну смородину для заморозки. Причиною цього фахівці називають дуже великі втрати врожаю, які сталися під час весняних заморозків.

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